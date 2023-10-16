一家5口吃火鍋點600盤肉！店家以為遇大胃王　看到這一幕超失望

▲馬來西亞一家5口到火鍋店用餐，點了600盤肉，但其實是偷偷把肉打包帶回家。（圖／翻攝自Husky Group Bintulu臉書）

圖文／CTWANT

家長應該做好榜樣，否則孩子可能會有樣學樣。馬來西亞有一家5口到火鍋店用餐，因為有吃到飽促銷，一群人竟一口氣點了600盤肉，沒想到被發現偷偷把肉藏起來，用塑膠袋打包帶回家，讓老闆相當失望。

事情發生在10月8日下午2點半左右，2大3小前往砂拉越民都魯一間火鍋店用餐，因為「Happy Hour」促銷可以吃到飽，期間點了250盤豬肉和350盤羊肉，小孩每人26.82令吉、大人每個39.42令吉，加上5%折扣8.60令吉，總金額為163.30令吉（約1113新台幣）。

▲因為吃到飽促銷，總金額才163.30令吉。（圖／翻攝自Husky Group Bintulu臉書）

張姓老闆接受《中國報》訪問透露，雖然他和員工對點餐的肉類數量感到吃驚，但還是決定暫時相信對方，認為那家人是大胃王，但是事後查看監視器發現，一家人匆忙把肉裝進塑膠袋中，「我相信他們事先就計畫好了，因為監視器拍到，孩子們把肉塞進桌子下面的塑膠袋」，並好奇是否打算帶回家料理？

張姓老闆坦言，看到父母教孩子偷東西，他感到很沮喪，「現在做生意已經很難了，為什麼一定要為難我？」坦言每個人都經歷經濟困難的時期，他試著以減少壓力提供食物，「我分享這件事，是為了提醒父母為孩子樹立好榜樣」。據了解，目前顧客試圖私下和解，表明願意賠償，但張姓老闆認為不是錢的問題，考慮報警。

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