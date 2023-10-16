男超速56公里收到4500萬天價罰單　法院曝光背後真相

▲男子開車超速，但收到罰單後卻發現罰金高得嚇人。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國喬治亞州男子卡托 （Connor Cato）在9月底時因為超速而遭到警方攔下，等了一個多月後終於收到罰單，沒想到罰單金額竟然高達140萬美元（折合新台幣約4500萬元）。而卡托在第一時間致電法院詢問時，竟然還被要求支付罰單，否則就要在12月出庭。

根據《美聯社》報導指出，卡托受訪時表示，他在9月份時於喬治亞州薩凡納（Savannah）一處速限僅有89公里的道路上，開出時速145公里的車速，整整超速56公里，被警方攔下來。

然而實際罰單寄到卡托手上後，罰單上的金額讓卡托傻眼了。因為罰單金額竟然高達140萬美元。卡托雖然有致電法院詢問，更詢問是不是打錯金額。但法院卻告訴卡托「要就是支付罰款，要就是12月出庭受審」。

事後，薩凡納政府官員表示，根據規定，任何超速超過56公里以上的駕駛，其罰款實際金額都必須經由出庭受審後才做定奪。薩凡納市政府發言人皮科克（Joshua Peacock）事後也解釋，罰單上的140萬美元的金額，其實是法院墊子傳票系統自動產生的「佔位符」，實際金額不會超過1000美元，目前法院已經在著手改進這個問題。

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