快訊／才有老師遭刺殺！法國高中「又收炸彈威脅」　師生緊急疏散

▲法國東北部的甘貝塔卡諾高中（Gambetta-Carnot）接獲炸彈警報 。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

法國東北部城鎮阿拉斯（Arras）一所高中13日才發生砍殺案件，釀成1名教師身亡、另外3名成人受傷，如今又在當地時間今（16）日上午接獲炸彈警報，全校師生被迫撤離。

根據《路透社》等外媒最新消息，上午10時30分左右，甘貝塔卡諾高中（Gambetta-Carnot）透過網路接獲炸彈威脅後，於是決定把師生疏散至校園對面的庭院。警方拆彈小組已經抵達現場，將採取「所有預防與安全措施」，直到確保現場安全為止。

13日，20歲俄籍車臣激進份子莫古奇柯夫（Mohammed Moguchkov）闖入母校甘貝塔卡諾高中，持刀刺死1名法籍教師，還導致另外3名成人重傷。他目前已經被捕，犯案時大喊「真主至大」（Allahu akbar!）。據悉，阿拉斯擁有大量猶太與穆斯林人口。

法國總統馬克宏譴責這是「野蠻的伊斯蘭恐怖主義」，當局隨即宣布進入「緊急襲擊」（urgence attentat）狀態，也就是反恐安全計畫最高層級，14日更派出7000名士兵加強巡邏。內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，此案「毫無疑問」與以色列及哈瑪斯衝突有關。

