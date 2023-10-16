巴勒斯坦總統才批「哈瑪斯不代表巴人」　官媒悄悄刪掉這句話

▲阿巴斯與委內瑞拉總統馬杜洛通話期間，稱哈瑪斯的決策和行動不代表巴勒斯坦人民。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯（Mahmud Abbas）15日表示，激進組織哈瑪斯的決策和行動不代表巴勒斯坦人民。只不過阿巴斯批評哈瑪斯的這段內容，遭到官方通訊社瓦法社（WAFA）悄悄刪除，且並未給出任何解釋。

路透報導，阿巴斯上述言論是在與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）通話期間提及，兩人討論到哈瑪斯在以色列境內城市發動致命襲擊之後，以色列對加薩地區展開報復性轟炸。阿巴斯強調，他反對雙方殺害平民，並呼籲雙方釋放平民、囚犯和被拘留者。

依據起初原先的報導中，瓦法社提及，「總統阿巴斯強調，哈瑪斯的決策和行動不代表巴勒斯坦人民，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）的決策、計畫與決議才是巴勒斯坦人民唯一合法代表。」

不過這段文字在數個小時後出現更動，改為「總統阿巴斯強調，巴勒斯坦解放組織的決策、計畫與決議才是巴勒斯坦人民唯一合法代表，而非其他任何組織。」

現階段不清楚這段報導內文刪除提及哈瑪斯的部分，阿巴斯辦公室與瓦法社均未立即置評，哈瑪斯也沒有做出回應。