普丁出席一帶一路論壇　克宮新聞秘書：肯定會找習近平「單獨密談」

▲普丁出席北京一帶一路論壇，將和習近平會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國即將於17至18日在北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，其中俄羅斯總統普丁將受邀出訪。俄羅斯克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）透露，普丁受邀出訪北京期間，相信一定會和中國國家主席習近平抽出時間，進行雙方單獨的秘密會談，以因應俄中兩國在國際事務發揮的作用。

根據俄國出版商「Aram Gabrelyanov」旗下所擁的親政府新聞網站《life.ru》，普丁將以俄羅斯領導人的身份受邀出席在北京舉辦的一帶一路國際合作高峰論壇，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在與中國外交部長王毅談判後宣布上述消息。拉夫羅夫透露，普丁屆時將就俄中兩國熱門的議題和中方交換意見。

俄國克宮期盼，普丁能和習近平在北京進行一對一的雙邊對話。

針對上述可能性，佩斯科夫接受電視台《俄羅斯第一頻道》節目「莫斯科、克里姆林宮、普丁」專訪時向記者提到，「肯定會有很多客人來拜訪習近平主席，雖然普丁總統只是主要的客人之一，但我毫不懷疑他們一定會特別抽出時間，進行面對面的秘密交談。」

在俄烏戰爭、北韓（朝鮮）高度發展核武與導彈等議題上，佩斯科夫認為俄羅斯和中國在這些國際事務上的所產生的影響力和作用日益增強，因此俄中兩國領導人勢必將在北京的會談上高度關注全球局勢，「因為俄羅斯、中國在國際事務上發揮重要作用，且類似作用還在不斷增強。」

佩斯科夫表示，「我們（俄羅斯）透過推動許多地區一體化進程，和許多協會團結在一塊，使得這些協會在國際社會上的吸引力有著顯著成長，而我說的這些聯盟包括已經佔全球GDP大多數、以及全球人口大多數的國家。」