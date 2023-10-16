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以色列港口湧現人龍！　美國公民排隊登船「撤至賽普勒斯」

▲▼美國公民在以色列北部城市海法市（Haifa）等待登船撤離至賽普勒斯。（圖／CFP）

▲美國公民在以色列港口海法（Haifa）等待登船。（圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列北部港口海法（Haifa）16日上午出現長長人龍，數十位美國公民與親屬正在排隊登船，準備前往賽普勒斯（Cyprus），再從那裡搭飛機返國。據悉，持有美國護照、且住在以色列的人數「數以萬計」，其中已有29人死於哈瑪斯的攻擊，另有15人至今下落不明，被認為已遭挾持。

以巴衝突爆發後，許多航空公司取消往返以色列的航班，僅有以色列航空（El Al）與希臘藍鳥航空公司（Bluebird Airways）照常營運。而美國駐耶路撒冷大使館15日宣布，政府將會安排1艘船隻，將「持有效旅行證件的美國公民及其直系親屬」，從以色列海法港，載往賽普勒斯港市里馬索（Limassol），航程時間預計10至12小時。

▲▼美國公民在以色列北部城市海法市（Haifa）等待登船撤離至賽普勒斯。（圖／CFP）

▲▼美國公民在以色列北部城市海法市（Haifa）等待登船撤離至賽普勒斯。（圖／CFP）

《以色列時報》等外媒直擊海法港的撤僑現場，先前住在戈蘭高地（Golan Heights）的心理醫師凱瑟特（Ariella Keshet）說，「關於離開，我的心情五味雜陳。」84歲的賈巴林（Saleh Jabarin）是阿拉伯裔以色列人，原本就計畫11月回到美國俄亥俄州的家裡，舉辦家族活動，「我不害怕，我不認為真主黨這次會向海法發射火箭彈，但這是他們取消所有航班之前離開的機會。」

與丈夫帶著4個孩子同行的凱謝特（Keshet）直言，「我認為，如果發生戰鬥，最好閃開一點。」她的其中一個繼女在以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）工作，還住在一間沒有避難所的房子裡，「離開的原因有很多，有些很實際，另一些則與安全有關。」

 
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