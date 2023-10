傳加薩南部停火開放埃及過境點　以色列總理否認

▲擁有雙重國籍的巴勒斯坦民眾聚集在拉法過境點,期盼能離開加薩。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

路透稍早引述埃及安全人員消息報導,以色列同意自16日當地上午9時起停火,開放過境點讓救援物資進入加薩。然而以色列總理納坦雅胡辦公室16日上午發布的最新簡短聲明否認這則消息,強調加薩地區目前沒有停火。

綜合以色列時報、CNN等報導,以色列總理辦公室16日上午當地9時45分左右,否認有任何開放拉法過境點(Rafah border crossing)的安排,「目前加薩既沒有停火和人道主義援助換取外籍人士離開」。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯則稱,相關消息並不屬實。

The Prime Minister's Office, this morning:

There is no ceasefire.