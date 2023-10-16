傳加薩南部停火開放埃及過境點　以色列總理否認

▲擁有雙重國籍的巴勒斯坦民眾聚集在拉法過境點，期盼能離開加薩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

路透稍早引述埃及安全人員消息報導，以色列同意自16日當地上午9時起停火，開放過境點讓救援物資進入加薩。然而以色列總理納坦雅胡辦公室16日上午發布的最新簡短聲明否認這則消息，強調加薩地區目前沒有停火。

綜合以色列時報、CNN等報導，以色列總理辦公室16日上午當地9時45分左右，否認有任何開放拉法過境點（Rafah border crossing）的安排，「目前加薩既沒有停火和人道主義援助換取外籍人士離開」。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯則稱，相關消息並不屬實。

The Prime Minister's Office, this morning:

There is no ceasefire. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 16, 2023

此前路透報導，埃及兩名安全消息人士透露，美國、以色列、埃及已同意加薩南部停火，開始時間為格林威治清晨6時（台灣時間下午2時），同時會開放拉法過境點，允許外國護照持有人離開。

美國大使館稍早的聲明表示，預計拉法過境點的情勢狀況將持續不穩定且不可預測，不清楚旅行者是否能獲准過境，或需要花費多久時間。

拉法過境點位在埃及西奈半島與加薩之間的邊界上，是唯一一個進入非以色列控制地區的過境點，也是民眾離開當地、運送物資入內的地方，但在過去一周的大部分時間裡，拉法過境點始終處於關閉狀態。

聯合國一支人道主義小組正在拉法過境點的埃及一側等待，希望能取得允許向加薩地區運送救援物資。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，團隊已針對可能開放的人道主義走廊做好準備。

▼載著人道救援物資的車輛等待進入加薩。（圖／路透）