加薩南部停火時間曝光！美國以色列埃及達協議　開放拉法過境點

▲以巴衝突迄今造成雙方數千人喪命。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

埃及兩名安全消息人士16日的說法,美國、以色列、埃及已同意加薩南部停火,開始時間為格林威治清晨6時(台灣時間下午2時),同時會開放拉法過境點。外傳這次的停火將持續數小時,但並不清楚確切具體持續時間。

Reuters report that the US, Eygpt and Israel have agreed to a ceasefire in southern Gaza at 6am GMT, coinciding with the re-opening of the Rafah border crossing. pic.twitter.com/y1Ebe6gFKj