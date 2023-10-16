加薩南部停火時間曝光！美國以色列埃及達協議　開放拉法過境點

▲以巴衝突迄今造成雙方數千人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

埃及兩名安全消息人士16日的說法，美國、以色列、埃及已同意加薩南部停火，開始時間為格林威治清晨6時（台灣時間下午2時），同時會開放拉法過境點。外傳這次的停火將持續數小時，但並不清楚確切具體持續時間。

Reuters report that the US, Eygpt and Israel have agreed to a ceasefire in southern Gaza at 6am GMT, coinciding with the re-opening of the Rafah border crossing. pic.twitter.com/y1Ebe6gFKj — Good Morning Britain (@GMB) October 16, 2023

路透報導，拉法過境點（Rafah border crossing）開放至格林威治標準時間16日下午2時（台灣晚間10時），作為為期一天的初步重新開放。就在16日上午，埃及非政府組織的人道援助車輛停在西奈的阿里什（Al-Arish），等待前往拉法的許可。

另據阿拉伯衛星電視台取得的消息，以色列同意停火5個小時，允許救援物資進入加薩，也放行外籍人士離開加薩。

不過就在相關消息傳出之後，以色列軍方與美國駐以色列大使館並未立即置評，哈瑪斯媒體辦公室表示，「到目前為止，我們尚未收到埃及當局關於今日開放拉法過境點的任何聯繫或確認」。

拉法過境點位在埃及西奈半島與加薩之間的邊界上，是唯一一個進入非以色列控制地區的過境點，也是民眾離開當地、運送物資入內的地方，但在過去一周的大部分時間裡，拉法過境點始終處於關閉狀態。



