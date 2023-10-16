橋水基金創辦人示警！　世界大戰爆發機率「增至50%」

▲美國橋水基金創辦人、億萬富翁達里歐（Ray Dalio）（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人、億萬富翁達里歐（Ray Dalio）警告，以色列與哈瑪斯發生衝突，標誌著「走向國際戰爭的另一步」，爆發世界大戰的機率也從35%上升至50%。

達里歐是世上最大對沖基金「橋水基金」創辦人，撰寫多本書籍，談論當今全球經濟面臨的主要問題，以及這些問題在歷史上如何被解決，或者變得更糟。他12日在領英（Linkedin）貼文表示，「在我看來，從有節制衝突轉變成包括大國在內、更不受控制的世界熱戰，這樣的機率在過去2年從35%上升至50%左右。」

達里歐認為，烏俄戰爭與以巴衝突都會很殘酷，更糟糕的是，「直到一方明顯擊敗另一方」，或者超級大國推動和平之前，恐怕不會結束，「這種類型的殘酷戰爭更可能蔓延而非平息。」

▲以色列空襲加薩地區。圖為加薩市。（圖／路透）

不過，達里歐也指出，儘管中東與歐洲深陷暴力衝突，美中關係卻仍能修復，他甚至夢想看到美中共同調解烏克蘭的永久和平，進一步為以巴衝突帶來轉機，「想像一下，2個最大對立國家為了追求和平所做的結盟，將會多麼偉大。」

此前，達里歐多次警告，不論是超級強國之間，或者特定國家內部，緊張局勢都在醞釀，未來10年地緣政治不穩定恐怕成為常態。今年4月，他說美中「處於互相開戰的邊緣」，理由是雙方在台灣及智慧財產剽竊等議題上，關係持續緊張。

達里歐在中國大量投資，2013年成立「北京達里歐中國基金會」（ Beijing Dalio China Foundation），為當地教育及兒童福利計畫提供資金，截至2023年1月，橋水基金在中國約有29億美元資產。儘管他去年交棒給現任CEO德亞（Nir Bar Dea），但根據離職協議，仍能每年從公司獲得10億美元報酬。