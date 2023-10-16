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15年前被誤判死亡！她努力證明「還活著」　寫信給川普獲回應

病房,醫院,死亡。（圖／取自librestock網站）

▲女子在2007年被錯誤宣判死亡。（示意圖／取自librestock網站）

圖文／CTWANT

美國一名52歲的婦人在15年前被誤判死亡，到現在仍在努力證明自己還活著；她近日更因為「假身分」而丟了工作，且目前仍還在積極爭取房子的抵押貸款，而為了解決這一切，婦人多年來聯繫了4位不同的美國總統，但目前只得到了川普（Donald Trump）的回應。

根據外媒報導，來自美國密蘇里州（Missouri）聖路易斯（St. Louis）的瑪德琳（Madeline-Michelle Carthen）過去為了加入韋伯斯特大學（Webster University）的實習生交換計劃，做足了不少功課，不料卻突然收到一個令人震驚的消息，調查顯示她的社會安全碼竟與一名死者有關聯。

目前52歲的瑪德琳15多年前被誤判死亡後，至今仍在努力證明自己還活著；同時卻也因為社會安全碼出問題，導致她的「假身分」無法工作，目前也還在努力爭取房子的抵押貸款。

15年前被誤判人已死亡！她積極證明「還活著」　丟了工作靠抵押貸款過活

▲瑪德琳想了解自己是怎麼死的！（圖／翻攝畫面）

同時身兼學生與13歲孩子母親的她，決定在2007年時申請經濟補助，但是社會安全管理局（SSA）的官員告訴她，她的社會安全號碼與死者的號碼有關聯，且她的名字已經被納入死者紀錄的資料庫，所以拒絕她的申請。而一旦被加到這個資料庫，美國國稅局、銀行和醫療保險就會自動認定他們已不存在；根據NBC報導得知美國每年有約1萬2000人被誤判死亡。

瑪德琳2019年對SSA和其他政府機構提起訴訟，但因為主權豁免而全部被駁回，2年後，她聲稱SSA給了她一個新的社會安全號碼，並且合法地更改了自己的名字為瑪德琳科伯恩 (Madeline Coburn)。但不幸的是，新號碼仍與舊號碼標註在一起。

SSA發言人戴倫（Darren Lutz）向《People》雜誌表示，他們雖然因為「隱私法」而無法討論個別案件，但已直接聯繫了瑪德琳協助處理案件；目前聖路易斯的KSDK新聞也正在與她溝通，希望早日證明她還活著，解決這個烏龍事件。

瑪德琳則說，「我住在密蘇裡州我在田納西州（St. Tennessee）之間來回奔波。我不得不放棄我的家，但是我沒地方住也拿不到抵押貸款；我找得到工作，但無法保住。」為了解決這一切，卡森多年來聯繫了4位不同的美國總統，但目前只得到了川普（Donald Trump）的回應。

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