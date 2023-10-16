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以色列腹背受敵！黎巴嫩真主黨成「最大威脅」　每年拿伊朗7億美元

▲▼黎巴嫩真主黨成員揮舞巴勒斯坦旗幟聲援加薩。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨成員揮舞巴勒斯坦旗幟聲援加薩。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動突襲以後，伊斯蘭教什葉派組織黎巴嫩真主黨（Hezbollah）即表示聲援盟友哈瑪斯。號稱擁有10萬大軍的真主黨將萬枚火砲瞄準以色列，以飛彈、火箭彈轟炸以色列北部，連美國也相當關注，這個獲得伊朗在背後撐腰的武裝組織，可能開闢第二戰線、影響戰局。

真主黨副主席卡西姆（Sheikh Naim Qassem）曾於13日和伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir Abdollahian）會晤，之後他透露真主黨已做好萬全準備，將在時機成熟後和來自巴勒斯坦的盟友哈瑪斯共同對抗以色列。

根據《德國之聲》，真主黨深耕於黎巴嫩的政治與社會，擁有政治和軍事上的分支，其戰士先前曾參與敘利亞、伊拉克、葉門和以色列之間的衝突，總部位於美國華府的威爾遜國際學者中心（Wilson Center）更曾於去年稱，真主黨可能是「中東、乃至全球最為強大的非國家軍事力量」，名字的含意是「上帝的黨」，由伊朗在背後支持。

美國外交關係協會（CFR）去年在評價真主黨時表示，「其廣泛的安全機構、政治組織與社會服務網絡，培養了其被稱為『國中之國』的聲譽」，因為真主黨能夠提供包括醫院、學校、福利設施等龐大社會服務網絡，這意味著真主黨在境內相對受到歡迎，尤其黎巴嫩3分之1的民眾是什葉派，在2020年的民調中更指出，89%的黎巴嫩人對真主黨持積極態度。

▲▼黎巴嫩首都貝魯特，真主黨支持者參加聲援巴勒斯坦人哈瑪斯的集會。（圖／路透）

▲黎巴嫩首都貝魯特，真主黨支持者參加聲援巴勒斯坦人哈瑪斯的集會。（圖／路透）

　＊真主黨如何形成？
 真主黨一開始是在1975年黎巴嫩內戰的影響下，從1982年起成立的恐怖組織，黎巴嫩內戰長達15年，境內包括穆斯林、基督徒、左翼分子、阿拉伯民族主義者等各個社會階層互相攻擊，而敘利亞和巴勒斯坦武裝組織也參與其中，在這一波內戰中，以色列軍隊於1978、1982年入侵黎巴嫩南部，並驅逐巴勒斯坦游擊隊員。

因此，一群伊斯蘭教什葉派的穆斯林決定抵抗以色列軍隊，他們看見在阿拉伯世界發揮影響力的機會，而以波斯人占多數的伊朗則開始訓練、資助新組建的民兵，在中東地區成立代理人，包括巴勒斯坦哈瑪斯和伊拉克的民兵組織。美國政府估計，伊朗每年提供真主黨7億美元的資金。

隨著時間推移，真主黨因為襲擊黎巴嫩其他組織的方式，以及針對境外目標的恐怖襲擊，包括自殺式炸彈攻擊與暗殺，因此贏得極端主義的名聲。

▲▼黎巴嫩真主黨總書記哈桑•納斯魯拉於13日會晤伊朗外交部長阿布杜拉希安。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨總書記哈桑•納斯魯拉於13日會晤伊朗外交部長阿布杜拉希安。（圖／路透）

　＊真主黨的政策為何？
 真主黨曾於1985年發表一份宣言，當中列出一系列目標，包括將西方殖民國家逐出黎巴嫩、摧毀以色列、效忠伊朗，儘管真主黨最初的目標和願景是在黎巴嫩建立受伊朗神權模式啟發的伊斯蘭宗教政權，但在2009年後態度也出現軟化，坦承伊斯蘭政權可能不適合黎巴嫩。

不過，反對以及摧毀以色列仍是真主黨的重大目標，因此真主黨經常向黎巴嫩邊境發射火箭、襲擊以色列。

　＊真主黨有多少能軍火和戰士？
 儘管真主黨總書記哈桑•納斯魯拉（Hassan Nasrallah）宣稱，真主黨擁有10萬名能征善戰的戰士，但其他專家經過估算後卻認為，真主黨恐怕沒有那麼多人能夠上場打仗。不過，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）於2021年指出，真主黨擁有規模可觀的軍火庫，主要由小型與攜帶式的非制導地對地火箭炮組成。

真主黨所擁有的彈藥來源主要是在伊朗、中國、俄羅斯所製造，其中大部分是透過伊朗或敘利亞輸入至真主黨。

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