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哈利、梅根二度蜜月！海島度假超奢華　他目擊「一景象」掀感情狀況

▲▼英國哈利王子和梅根在美國紐約出席一場公開的公益活動。（圖／路透）

▲英國哈利王子和梅根在美國紐約出席一場公開的公益活動。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英國哈利王子婚後決定卸下王室職務，和比自己大3歲的妻子梅根遠離英國這塊是非之地、前往美國定居。儘管某消息人士透露兩人婚姻因龐大經濟壓力而觸礁的，但日前兩人在紐約結束公益活動後，旋即動身飛往加勒比海小島度假，兩人奢華甜蜜的「二度蜜月」被民眾意外捕捉，不合的傳聞不攻自破。

根據英媒《每日郵報》，英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）上周前往美國紐約，出席以兩人愛子命名的Archewell所舉辦的公益活動，從過去以來累積的高人氣使得夫妻倆再度成為鎂光燈下的焦點，其中梅根高貴典雅奢華的穿著再度引領時尚界的風潮，不過高昂的治裝費用也讓其他人認為太過高調奢華。

哈利、梅根才剛結束行程，旋即動身飛往位於加勒比海的度假小島卡努安島（Canouan），當夫妻倆離開遊艇俱樂部和碼頭一間美食餐廳時，甜蜜的模樣被一名路人拍下。卡努安島為拉丁美洲國家聖文森及格瑞那丁所管轄，儘管面積只有3英里寬，但因為擁有美麗的沙灘和少數的高檔度假勝地，成為億萬富翁們逃離塵囂的世外桃源。

▲▼哈利緊牽著梅根在加勒比海小島度假。（圖／翻攝自X）

▲哈利緊牽著梅根在加勒比海小島度假。（圖／翻攝自X）

一名知情人士向《每日郵報》表示，「他們看起來很開心，當哈利走出商店時，他輕輕撞上外面一個桶子，兩人呵呵笑了起來，梅根伸手去拉哈利的手，夫妻倆看起來相當享受度假時光。」

只見在陽光普照的碼頭旁，哈利與梅根手牽手漫步在鋪滿柏油路的人行道上，就像任何一對在加勒比海度假的年輕夫婦般。梅根穿上簡單的象牙色洋裝、佩戴一頂巴拿馬帽，而哈利則是身穿休閒款的白色T-shirt、海軍藍短褲、拖鞋。

不過，梅根的造型可謂是貴氣逼人！因為梅根所穿的象牙色洋裝要價6650美元（約新台幣20.7萬元）、至於揹在右手臂上的Goyard白色托特包則要價1560美元（近新台幣4.9萬元）。

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