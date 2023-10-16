以色列：加薩北部已撤50萬人　將消滅哈瑪斯但無意占領加薩

▲以色列進攻在即，加薩北部居民往南部撤離。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）表示，在以色列發布撤離通知之後，截至目前大約已有50萬人離開加薩北部，逃到加薩南部，「我強調，這數字只是估計，這很難追蹤，但我們估計約有50萬人」。

綜合CNN、BBC等報導，以色列針對加薩地區執行全面圍困之後，發布撤離通知，而50萬人大約是加薩北部一半的人口，目前以色列正在為與哈瑪斯的下一階段戰事做準備。加薩南部已湧入大量難民，收容所空間超載，面臨食物、水、燃料短缺的情況。

康里克斯指出，以色列國防軍維持兩條安全撤離路線，隨著軍事行動進入加強階段，平民留在加薩市將是不安全的選擇。

依據以軍14日的說法，會允許平民在指定街道從北部城市拜特哈農（Beit Hanoun）安全地遷移至南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis），這段路長約32公里。然而針對一支滿載巴勒斯坦平民的逃難車隊13日離開加薩市遭遇襲擊的70人死亡事件，康里克斯重申，以色列並不會主動鎖定平民發動攻擊。

康里克斯的說法暗指不可能總是成功避免平民傷亡，「我們打擊哈瑪斯、攻擊他們的基礎設施，也正在積極追捕指揮官，當追捕可能到處移動的活目標時，無法使用相同策略減少附帶損害，包括發布預警等，原因顯而易見，因為這樣的話，那個人就會知道他們被盯上了，可能會逃跑。」

另一方面，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）15日表示，以色列對占領加薩沒有興趣，但將採取一切措施消滅哈瑪斯。以色列駐美大使邁克爾·赫爾佐格（Michael Herzog）周日也說，以色列並不打算在衝突結束之後占領加薩，「我們無意統治200多萬巴勒斯坦人」。