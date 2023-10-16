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金正恩處刑新招曝光！把軍官「丟魚缸餵食人魚」　開腸剖肚先放血

▲▼金正恩10日才在平壤金日成廣場上和閱兵儀式的黨政軍高層拍攝紀念合照。（圖／達志影像）

▲金正恩9月10日在平壤金日成廣場上和閱兵儀式的黨政軍高層拍攝紀念合照。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2011年底接掌父親留下的龐大權力，當年28歲的他為了鞏固權威、肅清反對勢力，據傳以極為殘忍的手段殘殺高級官員和將領，甚至以高射砲處決姑丈張成澤。一名消息人士透露，其實金正恩在官邸裡飼養食人魚，當某位將軍試圖發動政變而被揭穿時，竟被金正恩扔進飼養食人魚的魚缸。

根據《鏡報》、《每日星報》，北韓用來處決犯人的手段相當新穎且具有創意。一名北韓將軍疑似涉嫌謀策發動政變，然而卻因此東窗事發，最後被送往金正恩位於平壤直轄市龍城區域的官邸，官邸內設置一座龐大的巨型魚缸，裡面飼養了數百條從巴西進口的食人魚，這些食人魚擁有鋒利的牙齒，可以在幾分鐘內撕咬下屍體上的肉。

該位將軍迎來了人生最後關頭悲慘且充滿血腥的命運，在被丟進魚缸餵養食人魚之前，他的手臂、身體被人用尖銳的刀具劃開，接著他被金正恩丟進飼養食人魚的魚缸，鮮紅的血液和血腥味迅速擴散，吸引來噬血的食人魚，不過究竟他最後到底是死於遭食人魚咬死、在魚缸溺斃、還是因為舊傷復發而死，則無人可以得知。

消息人士並未透露該名慘遭金正恩以極刑處決的將軍姓名。

▲▼據傳金正恩在平壤官邸飼養牙齒鋒利的巴西食人魚。（示意圖／CFP）

▲據傳金正恩在平壤官邸飼養牙齒鋒利的巴西食人魚。（示意圖／CFP）

報導指出，金正恩凌虐和處刑的手段相當殘忍，其中上述「丟魚缸餵食人魚」的方法，靈感源自於1977年上映的詹姆士•龐德系列電影《007：海底城》，劇中人物將他的對手扔進一個充滿鯊魚的水族館，以殘忍血腥的手段將之處死。

從過去以來，包括北韓陸軍總司令、中央銀行執行長、駐古巴與駐馬來西亞大使接慘遭金正恩處決。英國情報部門透露，「金正恩靠恐懼統治國家，許多政敵都被公開處死。他希望所有人、包括他最信賴的助手能夠知道，一旦被他懷疑，恐迎來非常不愉快的死亡體驗。」

然而美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》卻指出，北韓因為資訊流通受限、且境內消息經常不對外公開，使其獲得「隱士之國」的名稱，這也導致了許多被有心人士刻意捏造的假新聞流竄，包括張成澤遭到犬決、北韓知名歌手玄松月拍攝色情成人影片、金正恩腦死、金與正掌權等消息在事後都被證實是造假。

因此，《NK News》在報導中分析，「某將軍慘遭金正恩丟魚缸餵養食人魚」的說法，可能是被有心人士刻意捏造的假新聞，因為新聞來源只有《每日星報》，而該報又聲稱消息源自於某位要求匿名的消息人士。

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