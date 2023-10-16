擊殺第一視角！哈瑪斯想從海線滲透　以色列快艇瘋狂掃射

▲以色列海軍近距離掃射，擊退從海上滲透的哈瑪斯。（圖／翻攝自YouTube／Israel Defense Forces，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）14日公布密錄器畫面指出，該國海軍部隊「Snapir」成功擊退企圖從海上滲透的哈瑪斯，只見以軍持步槍與機關槍，朝著游向岸邊的聖戰士掃射，甚至朝著大海扔擲手榴彈，雙方近距離交戰，場面震撼。

▲以色列海軍扔出手榴彈，擊殺跳水的哈瑪斯戰士。



這部影片拍攝於10月7日上午，也就是哈瑪斯發動攻擊的第一天。以色列第916巡邏中隊駕著毒蜂級（Dvora-class）快艇，在地中海摧毀了一艘哈瑪斯船隻。隨著船艇起火，聖戰士紛紛跳水，試圖游向海岸線，卻被逐一擊斃。

IDF表示，「海軍部隊朝著試圖從海上滲透以色列的恐怖份子開火。士兵們挫敗了一些恐怖份子，阻止他們抵達海岸線。」

以色列一共有3支Snapir部隊，分別駐紮在地中海港口海法（Haifa）與阿什杜德（Ashdod），以及紅海港口埃拉特（Eilat），作為港口安全部隊，同時執行邊境巡邏及水下任務。

10月7日清晨，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯對以色列發動突襲，發射大量火箭彈，並派出聖戰士與槍手進入領土，導致至少1300名以色列人死亡、150多人被挾持。隨後，以色列展開震懾與報復行動，大規模轟炸加薩地區，根據路透社數據，已造成2383名巴勒斯坦人身亡，1萬多人受傷。