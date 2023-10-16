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加薩南部小城「湧入60萬難民」物資耗盡　當地記者：很有可能餓死

▲▼住在加薩北部的巴勒斯坦人湧入南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）。（圖／路透）

▲無處可去的人們只能睡在汗尤尼斯街頭。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列要求住在加薩北部的巴勒斯坦平民，全面撤至瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以南的地區，導致加薩南部城市汗尤尼斯從40萬人口一夕之間暴增至100多萬，讓當地每條街道都擠滿了逃難的人，物資正迅速耗盡，當地記者表示，若情況持續惡化，人們很有可能會因饑餓或缺乏飲水而死。

▲▼住在加薩北部的巴勒斯坦人湧入南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）。（圖／路透）

▲居民排隊領水。（圖／路透）

位於加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis）原本僅有40萬人口，但受到以色列撤離令影響，在過去24小時內湧入來自北部的40多萬人口，另外還有為了逃離砲火的東部平民，讓當地人口暴增至100多萬，每間屋子甚至是大街小巷，全都擠滿了來自各地的巴勒斯坦難民，因為他們沒有其他地方可去。

▲▼住在加薩北部的巴勒斯坦人湧入南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）。（圖／路透）

▲▼巴勒斯坦人逃往加薩南部後依舊無處可去。（圖／路透）

▲▼住在加薩北部的巴勒斯坦人湧入南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）。（圖／路透）

英國BBC駐加薩記者阿盧夫（Rushdi Abu Alouf）也帶著一家5口和2天份的糧食來到汗尤尼斯，他們一家非常幸運地和另外4人合住在一套有2間臥室的公寓，「我們還能擁有幾公尺的私人空間，真的非常幸運。」

阿盧夫說，有些汗尤尼斯的居民願意接待逃來當地的人，但他們本來的居住空間就已非常擁擠，現在更是悲慘，「我見過一些小小的公寓，裡面本來就已住很多人，現在變成了塞滿五、六十人的『家』，沒有人能夠長期這樣生活。」

阿盧夫提到，現在汗尤尼斯也並非百分之百安全，哈瑪斯持續朝以色列境內發射火砲，來自以色列的無人機也穿梭在各處尋找下一個目標，「無論以前的戰爭多殘酷，我也從未見過有人餓死或渴死，但現在這真的有可能在汗尤尼斯發生。」

▲▼住在加薩北部的巴勒斯坦人湧入南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）。（圖／路透）

▲▼由聯合國營運的學校裡，擠滿了來自加薩各地的巴勒斯坦難民。（圖／路透）

▲▼住在加薩北部的巴勒斯坦人湧入南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）。（圖／路透）

汗尤尼斯稀缺的資源正在迅速耗盡，尤其當地醫院不僅要接受來自北部的病人和傷員，現在更變成了一個避難所。由於醫院受到國際法保護，在戰時不會受到攻擊，所以難民也擠入醫院尋找棲身之地，而當地醫生也說，他們已經沒有任何必需品可以給新的傷員，「每天配給病人的水只有300毫升，而其他難民什麼都得不到。」

由聯合國救濟工作署（UNRWA）營運的學校裡，同樣擠滿了來自加薩各地的巴勒斯坦難民，每間教室、走廊全都擠滿了人。阿盧夫表示，當這些空間也塞滿人後，人們不可避免地會流落街頭，在充滿瓦礫、塵土的路邊生活睡覺，等待著可能永遠不會到來的平穩生活。

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