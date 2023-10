FBI局長警告「美國本土遭攻擊」可能性！　以巴衝突後威脅激增

▲美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

美國聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Christopher Wray)14日呼籲,執法部門應該謹慎關注以巴衝突引起的連鎖反應,因為在那之後,針對美國人的恐怖威脅數量有所增加,不能排除美國本土遭到類似攻擊的可能性。

瑞伊在聖地牙哥的「警察首長國際協會」(IACP)年會上說,「歷史已經見證反猶太及其他形式的暴力極端主義太久了。我們仍持續致力對抗這些威脅。在這種緊張環境裡,毫無疑問地,我們看到威脅通報有所增加,而我們必須保持警惕,尤其那些可能從最近事件獲得啟發、自行實施暴力的單獨行為者。」

JUST IN: FBI Director Christopher Wray warns of terror attacks on United States soil in relation to the Hamas terror attacks on Israel.



Hopefully they will be taking a break from tracking down Trump supporters to confront this.



Wray said the FBI has seen a large increase in… pic.twitter.com/RFx7MKJq9U