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FBI局長警告「美國本土遭攻擊」可能性！　以巴衝突後威脅激增

▲▼美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）。（圖／路透）

▲美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）14日呼籲，執法部門應該謹慎關注以巴衝突引起的連鎖反應，因為在那之後，針對美國人的恐怖威脅數量有所增加，不能排除美國本土遭到類似攻擊的可能性。

瑞伊在聖地牙哥的「警察首長國際協會」（IACP）年會上說，「歷史已經見證反猶太及其他形式的暴力極端主義太久了。我們仍持續致力對抗這些威脅。在這種緊張環境裡，毫無疑問地，我們看到威脅通報有所增加，而我們必須保持警惕，尤其那些可能從最近事件獲得啟發、自行實施暴力的單獨行為者。」

瑞伊沒有提及FBI正在處理、直接源自以巴衝突的具體威脅，而是發布廣泛警告，同時要求執法部門保持情報共享與協作，「我們這邊也會致力於同樣的事情，這樣就可以共同保衛我們的社區。」

根據CNN報導，瑞伊15日再度向媒體證實，以巴衝突發生後，美國威脅通報數量增加，「在美國，我們不能、也不會排除哈瑪斯或其他外國恐怖組織，利用這場衝突號召支持者，在我們領土上發動攻擊的可能性。」

上周，FBI與美國國土安全部向全美執法部門發布公告，警告與海外戰爭相關的可能威脅。與此同時，FBI官員持續與全美猶太及穆斯林領袖會面。一名FBI高級官員透露，目前接獲的多數威脅被視為不可信，但猶太與穆斯林機構都是目標，且過去一周威脅數量增加。

▲▼哈瑪斯成員手持武器。（圖／路透社）

▲哈瑪斯成員手持武器。（圖／路透）

以色列7日遭哈瑪斯突襲後，境內超過1300人死亡、150多人被挾持。該國隨後發動報復行動，大規模轟炸加薩地區，導致巴勒斯坦2400多人死亡。

伊朗警告，如果以色列對加薩走廊發動地面進攻，該國將會進行干預。而華府一直堅定支持以色列，同時尋求遏止德黑蘭介入衝突，例如透過代理人、黎巴嫩武裝份子真主黨（Hezbollah）行事。

美國拜登總統表示，「我們將確保以色列擁有照顧公民、自我防衛及應對攻擊所需的一切。恐怖主義沒有正當理由，也沒有藉口。」但他15日強調，雖然剷除哈瑪斯是必要的，但以色列再次占領加薩將是巨大錯誤，因為哈瑪斯不代表所有巴勒斯坦人民。

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