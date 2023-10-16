以色列攻加薩「恐淪浴血大戰」血腥巷戰纏鬥　可能進攻地點曝光

▲以色列坦克已在加薩邊境附近集結。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列軍隊即將針對加薩地區展開大規模地面進攻，以色列多名高階軍官透露，這將會是以色列2008年入侵加薩以來，首次企圖奪取土地且至少會占領一段時間。分析認為，這場地面進攻可能導致一場浴血大戰，以軍在未來這數個月要面臨的可能是血腥城市巷戰。專家預測，以色列攻入加薩的地點，可能在加薩北端的艾瑞茲過境點或是東部。

紐約時報指出，以軍已在加薩地區周邊集結大批士兵與坦克，目標消滅巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的政治與軍事領導層。以色列這次除了派出步兵，攻擊部隊也包括坦克、突擊隊等，地面部隊將得到戰機、武裝直升機、無人機、從地面及海上發射的大砲等掩護。

▲以巴衝突迄今已造成雙方數千人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

這次的進攻行動可能讓以色列陷入數個月的血腥城市巷戰，無論是在地面上或是在地下隧道，據信現階段已有數萬名哈瑪斯武裝份子已藏身在加薩城以及加薩北部周邊地區的地下隧道與掩體內。以色列軍方推測，哈瑪斯可能炸毀部分隧道、引爆路邊炸彈與建築物阻礙以軍推進，或是從後方伏擊以軍士兵。

美軍退役中將施瓦茲（Mark Schwarz）坦言，消滅哈瑪斯的軍事行動恐怕耗時數周甚至數月。

▲圖為以色列士兵。（圖／路透）

華盛頓郵報指出，這將是以色列國防軍多年來最重大的行動，當以軍追捕混入平民之中的哈瑪斯成員時，將面對密密麻麻的建築、地雷及隧道，可能帶來巨大的人類苦難，並把其他國家捲入戰爭。

美軍前中央司令部司令麥肯錫（Kenneth F. McKenzie Jr.）認為，這會是一場浴血大戰，且與哈瑪斯的突襲相比，這次以軍的進攻將拖得更久。

▲專家認為，以色列攻入加薩之後，將面臨城市巷戰。（圖／達志影像／美聯社）

五角大廈前高階官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）提到，以軍雖然擁有比哈瑪斯更強大的部隊與武器裝備，但哈瑪斯在城市巷戰這方面將擁有高效率，可能已為此做足準備，而以色列為了清除每棟建築物、地下室及範圍廣大的隧道網絡，基本上要在建築密集區之中，一個街區、一個街區展開戰鬥。

馬爾羅伊也說，以軍現階段很可能正在收集情報，利用空襲塑造對以色列有利的戰場，預測以色列進攻主力可能從加薩北端的艾瑞茲過境點（Erez Crossing）攻入加薩，包括主戰坦克及裝甲運兵車等，或是試圖從東部攻入加薩，有效地把整個地區一分而二，限制哈瑪斯轉移戰事及裝備的能力。