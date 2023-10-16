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明年就要結婚！男救人遭哈瑪斯槍殺　未婚妻葬禮唸結婚誓詞淚崩

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲班傑明原本要在明年與未婚妻完婚，卻在試著撤離受傷平民時，被哈瑪斯武裝份子槍殺。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列南部屯墾區貝埃里（Kibbutz Beeri）是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大舉攻擊的其中一處，一名32歲男子當時試圖協助撤離受傷平民時遭到武裝份子槍殺。然而其實他與未婚妻早已選定要在明年4月完婚，如今兩人天人永隔，未婚妻只能哭著在葬禮上宣讀婚禮誓詞，這一幕讓現場親友忍不住落淚。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲班傑明與家人。（圖／翻攝自臉書）

每日郵報報導，32歲男子班傑明（Benjamin Trakeniski）葬禮12日舉行，未婚妻紋身藝術家羅特姆（Rotem）也出席參加。班傑明友人透露，班傑明是個善良的人，一直在幫助別人，在生命的最後一刻仍是英勇地在貝埃里拯救其他許多人的性命，「在班傑明的葬禮上，羅特姆宣讀本該在婚禮上講的誓詞當作悼詞……羅特姆留著淚說著，我們也跟著哭了。」

班傑明與未婚妻羅特姆選在2024年4月結婚，但就在哈瑪斯武裝份子入侵那一天，槍手朝民宅不斷開槍、挨家挨戶不分青紅皂白屠殺，槍聲連連，讓原本還沒起床、正在享用早餐的居民瞬間陷入猶如噩夢般的恐怖現實，即便尖叫哀求仍遭槍手無情射殺。班傑明當時協助其他人撤離，卻也因此命喪槍下。

貝埃里是個擁有約1000人口的居住點，但如今已尋獲上百具遺體，且遺體滿是彈孔。

10月7日清晨，哈瑪斯對以色列發動突襲，發射大量火箭彈，派出武裝成員進入以色列，導致1400多名名以色列人死亡、150多人被挾持。隨後，以色列展開震懾與報復行動，大規模轟炸加薩地區，根據BBC數據，加薩迄今已有2450人喪命。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

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