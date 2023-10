明年就要結婚！男救人遭哈瑪斯槍殺　未婚妻葬禮唸結婚誓詞淚崩

▲班傑明原本要在明年與未婚妻完婚,卻在試著撤離受傷平民時,被哈瑪斯武裝份子槍殺。(圖/翻攝自臉書)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列南部屯墾區貝埃里(Kibbutz Beeri)是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大舉攻擊的其中一處,一名32歲男子當時試圖協助撤離受傷平民時遭到武裝份子槍殺。然而其實他與未婚妻早已選定要在明年4月完婚,如今兩人天人永隔,未婚妻只能哭著在葬禮上宣讀婚禮誓詞,這一幕讓現場親友忍不住落淚。

▲班傑明與家人。(圖/翻攝自臉書)

每日郵報報導,32歲男子班傑明(Benjamin Trakeniski)葬禮12日舉行,未婚妻紋身藝術家羅特姆(Rotem)也出席參加。班傑明友人透露,班傑明是個善良的人,一直在幫助別人,在生命的最後一刻仍是英勇地在貝埃里拯救其他許多人的性命,「在班傑明的葬禮上,羅特姆宣讀本該在婚禮上講的誓詞當作悼詞……羅特姆留著淚說著,我們也跟著哭了。」

班傑明與未婚妻羅特姆選在2024年4月結婚,但就在哈瑪斯武裝份子入侵那一天,槍手朝民宅不斷開槍、挨家挨戶不分青紅皂白屠殺,槍聲連連,讓原本還沒起床、正在享用早餐的居民瞬間陷入猶如噩夢般的恐怖現實,即便尖叫哀求仍遭槍手無情射殺。班傑明當時協助其他人撤離,卻也因此命喪槍下。

貝埃里是個擁有約1000人口的居住點,但如今已尋獲上百具遺體,且遺體滿是彈孔。

10月7日清晨,哈瑪斯對以色列發動突襲,發射大量火箭彈,派出武裝成員進入以色列,導致1400多名名以色列人死亡、150多人被挾持。隨後,以色列展開震懾與報復行動,大規模轟炸加薩地區,根據BBC數據,加薩迄今已有2450人喪命。

※以下影片內容恐造成不適,請斟酌觀看。

Scenes that stop the heart. Heavily armed Hamas terrorists are going door to door in Kibbutz Be'eri looking for Israelis.pic.twitter.com/PRq1n0vudH