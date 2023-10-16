「穆斯林必須死」美房東看以巴衝突新聞抓狂　26刀刺殺6歲男童

▲美國-伊斯蘭關係協會（CAIR）芝加哥辦公室表示，男童是巴勒斯坦裔美國人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的血腥衝突引爆美國仇恨犯罪，伊利諾州一名71歲男房東14日持軍用大刀攻擊巴勒斯坦裔房客母子檔，大喊「穆斯林必須死」，朝6歲孩童猛刺26刀奪命，孩子的32歲母親則是身中10多刀重傷送醫。

綜合紐約郵報、衛報等報導，71歲男子庫茲巴（Joseph Czuba）是這對母子檔的房東，事發當日，他看到以巴衝突的新聞之後感到非常氣憤，立刻來到母子倆住處敲門。當32歲女子沙音（Hanaan Shahin）開門之後，庫茲巴直接伸手勒住她的脖子企圖掐死她，接著持刀攻擊，大喊「你們穆斯林必須死」。

▲這家人已在庫茲巴（圖）的房子住了2年。（圖／路透）

沙音掙脫後衝進浴室報警，出來之後發現庫茲巴已經出手攻擊她的6歲兒子。事發當下，當時沙音的丈夫外出，並不在家中。警方獲報趕到現場後發現，庫茲巴渾身是血呆坐在這處住宅前，屋內則是受傷的沙音與6歲兒子，兩人胸部、身軀、手臂有多處刀傷。

驗屍報告指出，6歲男童身中26刀送醫後宣告不治，且從孩子腹部取出一把長約18公分的鋸齒狀軍刀。沙音因被刺10多刀重傷，正在醫院接受治療，情況嚴重，但有活下來的希望。警方表示，這起案件與近期以色列、哈瑪斯之間的衝突有關。庫茲巴被控殺人、殺人未遂和兩項仇恨罪。