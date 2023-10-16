「前烏拉圭小姐病逝」得年僅26歲！　抗癌2年不敵病魔

▲前烏拉圭小姐、前世界小姐選手阿瑪絲病逝。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

前烏拉圭小姐、前世界小姐選手阿瑪絲（Sherika De Armas）13日病逝，得年僅26歲。她在2年前被診斷出子宮頸癌，儘管嘗試各種實驗性療法，最終仍然不敵病魔，告別這個世界。

綜合外媒報導，阿瑪絲2015年代表烏拉圭出賽世界小姐（Miss World），雖然沒有進入前30名，卻是當屆6名年僅18歲的參賽者之一，因此格外引人注目。當時，一間媒體稱讚她「美麗的臉蛋、高挑的身材、有魅力的個性」，是「烏拉圭年輕有為的人才之一」。

阿瑪絲受訪時曾說，「我一直想要成為模特兒，不論是美容模特兒、廣告模特兒或走秀模特兒。我喜歡一切與時尚相關的事物，而我認為，在選美比賽中，所有女孩的夢想都是有機會參加環球小姐（Miss Universe）選拔。我很高興能夠度過這段充滿挑戰的經驗。」

走下選美舞台之後，阿瑪絲成立個人品牌，販售個人護理、美妝及美髮產品，也積極參與志工活動，把大量時間奉獻給癌症病童組織「佩雷斯·斯克雷米尼基金會」（ Pérez Scremini Foundation）。

親友紛紛在社群媒體上發文哀悼，弟弟悲傷表示，「不再痛了，一路好走，我永遠愛妳。」哥哥也說，「飛得高一點，小妹妹。」現任烏拉圭小姐蘿梅蘿（Carla Romero）沉痛寫道，「她是我這輩子見過最美麗的女性之一。」摯友恰瓦利亞（Anto Ciavaglia）說，「我會記得妳那美麗的光芒。」

