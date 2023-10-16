以色列哈瑪斯「關鍵談判」要靠這1國　斡旋老手仍像走鋼索

▲以巴衝突之際，美國國務卿布林肯晉見卡達國家元首塔米姆。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯對以色列的野蠻攻擊，與即將到來的加薩地面進攻，顛覆了中東其他戰略要地的關係。若要透過談判擺脫血腥泥沼，海灣小國卡達（Qatar）可能發揮巨大作用，但儘管該國曾經成功斡旋、達成多項重要且複雜的地緣政治協議，這次夾在西方與哈瑪斯之間，仍然像是在「走鋼索」。

英國《天空新聞》報導，卡達野心勃勃的外交政策在各方面發揮作用，於世上最重要的地緣政治問題上擁有一席之地，以色列與哈瑪斯的戰爭也不例外，但情況顯然很複雜。

對於西方而言，卡達是與非國家組織進行幕後交易的有效管道，也是中東最大美軍基地所在地，但該國與哈瑪斯的密切關係，令他們坐立難安。

與此同時，卡達支持哈瑪斯，2012年前國家元首哈瑪德（Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani）成為多年來首位訪問加薩的阿拉伯領袖，為哈瑪斯對加薩的鐵腕統治賦予正當性，也展現該國在該區域日益增長的影響力。他通過埃及控制過境點拉法（Rafah）進入加薩時，面對巴勒斯坦民眾的歡呼，還帶來數百萬美元援助。

事實上，卡達長期為西方眼中的恐怖組織提供政治辦公室，包括哈瑪斯、阿富汗塔利班、埃及穆斯林兄弟會，也是哈瑪斯流亡前領袖馬沙勒（Khaled Meshaal）的家鄉。但又同時扮演談判要角，2017年在敘利亞內戰中促成釋放伊拉克人質，2年後促成塔利班釋放2名西方人質，今年也一直在協調伊朗與美國的換囚協議。

《天空新聞》形容，「如果你需要完成一個人質協議，就去找卡達。美國知道這一點。」如今，卡達正承受著來自華府的壓力，要對哈瑪斯施加影響力，要求釋放以色列人質。但儘管卡達外交部證實，正在參與釋放以色列人質的談判，但報導指出，如果轟炸不停止，任何協議都不可能實現。

13日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問卡達首都杜哈，晉見卡達國家元首塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al Thani），鞏固對以色列的支持，並且警告以色列對加薩的轟炸。他說，「以色列有權利也有義務保護自己的人民…同時，以色列的做法也很重要。為此，我與以色列人討論過，呼籲以色列人採取一切可能預防措施，避免傷害平民。」

塔米姆則表示，「卡達的外交優先要務是實現立即停火、保護平民、確保釋放囚犯，並且努力限制該地區的暴力擴大及衝突循環，以防不可避免地導致嚴重後果。」