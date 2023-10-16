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中東緊張升級！美國安顧問曝「第二戰線」可能：以巴恐釀更多衝突

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯針對以色列發動突襲，許多以色列嬰兒、婦女、音樂節民眾慘遭虐殺，以國軍隊旋即空襲加薩走廊，中東局勢再度陷入緊張，而黎巴嫩真主黨和敘利亞同樣摩拳擦掌，以色列等於腹背受敵。美國白宮國安顧問蘇利文表示，以色列和哈瑪斯之間的衝突有升級風險，真主黨可能開闢第二戰線。

根據美媒《CBS News》，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於當地時間15日在節目「面對國家」（Face the Nation）接受專訪，針對美國相繼向地中海東岸部署2艘航母等更多軍事力量，他認為美國拜登政府此舉可能是為了應對即將升級的緊張局勢，以及面對更加廣泛的地域衝突所帶來的衝擊。

美國已向地中海東岸派出第二艘航母「艾森豪威爾號」，當被問及拜登政府此一決定是否為對伊朗捲入戰爭所做出的回應，蘇利文答道，「我們尚未取得任何具體的新情報，顯示伊朗參與戰爭所帶來威脅是否已經加」，他指出以巴衝突有升級風險，而這也是總統拜登決定迅速向地中海東岸派遣航艦的原因，盼能向其他國家或組織發出明確的震懾訊息。

蘇利文表示，其實美國對於中東地區「代理人勢力」相當關注，他指出由伊朗在背後援助的黎巴嫩真主黨為例，表示真主黨和以色列的小規模衝突恐助長緊張局勢升級的風險，因此美國必須為任何一種可能性做準備，「真主黨有可能會在（以色列）北部開闢第二條戰線，當然也不排除伊朗參戰的風險。」

▲▼黎巴嫩真主黨成員揮舞巴勒斯坦旗幟聲援加薩。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨成員揮舞巴勒斯坦旗幟聲援加薩。（圖／路透）

蘇利文透露，目前美國官員正在採取措施，設法為加薩走廊高達200多萬的平民提供安全地區，以及食品、水電、住所、醫療物資與藥品等關鍵資源，「因為加薩走廊絕大多數的巴勒斯坦人其實與哈瑪斯組織沒有任何關係。」

美國政府估計，在加薩走廊約有500至600多名的巴勒斯坦裔美國人有興趣接收關於離開加薩的相關資訊。而美國國務院則於14日的聲明指出，美國政府正努力確保美國公民安全從加薩走廊撤離，盼能從與埃及接壤的拉法（Rafah）過境點離開。

據悉，自從哈瑪斯向以色發動突襲以後，以色列有1400人慘遭殺害身亡、3500人受到輕重傷；至於加薩走廊則有2300多人死亡、9000人受傷。美國國務院指出，當中有29名美國人遇難、15人下落不明。

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