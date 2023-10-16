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拜登警告：以色列「再次占領加薩」是巨大錯誤！　同意剷除哈瑪斯

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登15日表示，儘管剷除激進組織哈瑪斯（Hamas）是必要的，但以色列再次占領加薩是巨大的錯誤，因為哈瑪斯不代表所有巴勒斯坦人民，「我相信以色列會按照戰爭規則行事，但是需要有一個巴勒斯坦權力機構，必須有一條通往巴勒斯坦國的道路。」

根據《紐約時報》報導，拜登12日接受CBS節目「60分鐘」（60 Minutes）訪談的內容在15日播出，他在節目中指出，以色列不應該全面占領加薩，「我認為這將是一個很大的錯誤，在我看來，加薩發生的事情是哈瑪斯和哈瑪斯極端分子，不能代表所有巴勒斯坦人民，我認為以色列再次占領加薩將是一個錯誤。」

不過，拜登也強調，剷除位於加薩走廊的極端分子是必要的，「以色列必須做出回應，他們必須打擊哈瑪斯，哈瑪斯是一群懦夫，他們躲在平民後面，他們把總部設在平民和建築物一類的地方。」

當記者問及，是否同意必須徹底消滅哈瑪斯時，拜登說，「是的，我同意，但是需要有一個巴勒斯坦權力機構，必須有一條通往巴勒斯坦國（Palestinian state）的道路。」拜登表示，他相信以色列能盡其所能避免無辜平民被殺。

拜登認為，以色列有權保護自己免受侵害，但也同時表達了對人道主義局是的擔憂，「我相信以色列會按照戰爭規則行事，民主機構和民主國家都有自己的標準，所以我相信加薩的無辜民眾將能夠取得藥品、食物和水。」

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