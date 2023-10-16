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花4千買寶可夢卡　收藏24年整盒未拆封「漲到78萬」

當初花4千買寶可夢卡　如今漲到78萬差點被丟進垃圾桶

▲寶可夢卡牌出現罕見美品，一個家庭買了卡包後收藏，沒想到直到近期才發現完全整盒沒有拆封。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

英國出現一套罕見且沒有拆封過的寶可夢卡牌，差點要被丟進垃圾桶中，而這個卡牌如今價值恐高達78萬，但當初只花4千元購入，如今差點丟掉卡牌並找到它的81歲男子，完全不敢相信這盒卡牌如今那麼值錢，甚至還要上拍賣會拍賣。

據《BBC》報導，一名男子在1999年為孫女在英國商店買下寶可夢卡牌，甚至都沒有拆封的，並透露當初花100英鎊（約台幣4千元）購入，5個孫子女都有一盒，大多數的卡牌都已經拆開並丟掉，直到家人決定賣掉剩下的卡牌，才意識到寶可夢卡牌的價值。

男子在打掃時從罹患絕症的妻子病床旁，發現這盒購買已久的寶可夢卡牌，這盒卡牌當中有102張卡片，分別在36個補充包中，是完整的卡包組合，更有明確的印記。過去1999年的第一版全套寶可夢（Pokémon）卡牌組，就有拍賣行預估賣價可上看至75萬美元，相當於台幣2114萬元，如今完全沒有拆封過的全新卡牌，可望也有好價錢。

收藏商店認為如今價值上看2萬英鎊（約台幣78萬），這讓這家人不敢相信，卡牌甚至要在17日登上英國德比郡漢森拍賣行拍賣，希望能為這家人帶來一筆可觀收入，讓他們的小孩可以獲得更好的教育。

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