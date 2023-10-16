　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

布林肯會埃及總統磋商成功！　加薩南部「拉法關口」將重新開放

▲▼擁有雙重國籍的巴勒斯坦人正在拉法關口外等待。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉法關口從9日關閉至今。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列對加薩走廊發起全面反擊，數百萬名巴勒斯坦平民緊急撤離，但南部由埃及控制的過境點拉法（Rafah）於9日關閉至今，就連外籍人士也無法離開。美國國務卿布林肯15日與埃及總統會晤後確認，拉法關口即將重新開放。

根據《路透社》報導，布林肯（Antony Blinken）表示，由埃及控制的拉法關口將重新開放，美國正在與埃及、以色列和聯合國合作，準備透過該關口給予援助，「援助已經到位，埃及已經為加薩人民提供了大量的物資支援，拉法將重新開放。」

布林肯表示，他與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）進行了良好的談話，「美國正在與埃及、以色列和聯合國合作建立一個機制，準備透過這個機制將援助物資運進加薩，送到需要的人手中。」

▲▼擁有雙重國籍的巴勒斯坦人正在拉法關口外等待。（圖／達志影像／美聯社）

▲擁有雙重國籍的巴勒斯坦人正在拉法關口外等待。（圖／達志影像／美聯社）

塞西表示，埃及已經加大外交努力來打破僵局，但他也向布林肯表示，以色列發動了有史以來最猛烈的襲擊，以報復哈瑪斯7日的破壞行入侵，但以色列的回應不成比例，「這種反應超出了自衛的權力，變成了對加薩230萬人的集體懲罰。」

哈瑪斯襲擊以色列後，以色列關閉了與加薩接壤的2個過境點，並對當地實施全面圍困，阻止燃料、食物和飲水過境，這迫使埃及和加薩之間的拉法關口成為人員撤離、物資運入的唯一出入口，但過去一周拉法關口持續關閉，巴勒斯坦人與外國人都無法過境。

事實上，根據聯合國國際移民組織2022年的報告，埃及已接納900萬移民，大多數來自蘇丹、敘利亞、葉門和利比亞，因此埃及官方才對數十萬可能進入國內的巴勒斯坦難民感到不安。

塞西15日在聲明中指出，埃及將盡最大的努力向加薩提供援助，「但國家安全是最後一條紅線，在這方面不會有任何妥協。」

ET快訊
49歲日本男星驟逝！　剛走紅卻患病亡
《上流戰爭》女星再婚了！　喜嫁企業家
42歲遭裁員！　15年老鳥面試遇「愛膨風主管」砍薪只開28K
六和廠長猝死！「2.1顆星評論」揭血汗內幕　員工：快跑、別來
快訊／大陸長壽劇男星驚傳「突發腦出血猝逝」！享年42歲　
男星過海關「行李藏巨量保險套」！海關傻眼急攔盤查　尷尬過程曝
林志穎慶生驚見「眉頭紅色傷疤」！網揣測《披荊斬棘3》錄影意外

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登警告：以色列「再次占領加薩」是巨大錯誤！　同意剷除哈瑪斯

布林肯會埃及總統磋商成功！　加薩南部「拉法關口」將重新開放

以色列擊殺「2名哈瑪斯指揮官」　周末空襲加薩350個軍事目標　　

美國會癱瘓兩周　眾議院定17日選舉議長

秘魯村莊遭「剝臉外星人」襲擊　少女被割脖險死…軍方急派部隊調查

巴勒斯坦自治政府喊話！　強調「哈瑪斯行動不代表巴國人民」

波蘭出口民調「在野可望過半」　高喊：民主贏了！

聯合國秘書長呼籲：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資

以色列總理盟友致歉！　坦承「國家領導階層未能保護人民」

路透：拜登可能訪問以色列　兩國官員進行商議

博恩超派！嘴老高.木曜.蔡阿嘎...　只看河北彩花影片分享番號XD

林襄走秀大露雙球：為藝術奉獻　認跟馬傑森「沒什麼聯絡了」

洪詩公佈寶寶性別「Popu Lady全員到齊」　李運慶「舉雙手狂跳」反應超真實XD

朴寶英♥朴炯植..狗狗CP合體了！　客串《姜南順》隔6年又進警局XD

路雲撲倒趙寶兒直接解扣子＞／／／＜　《戀愛不可抗力》各種吻法超甜

范琪斐走鐘獎「槓龜30項」：什麼爛破獎XD　開地圖砲...點名Joeman「飯糰難吃」超派！

高雄宮廟槍戰「廟公中彈」　至少10槍！1顆卡民宅牆

陸爸擔心女兒第一天上幼稚園　車上哭爆...竟折回趴欄杆等人

男「酒測完再喝」戴工程帽騎車　被攔查喊：上有政策下有對策

萌妹騎車撞到矮凳找哥哥討拍　他秒抱著秀秀...網融化：暖男

拜登警告：以色列「再次占領加薩」是巨大錯誤！　同意剷除哈瑪斯

布林肯會埃及總統磋商成功！　加薩南部「拉法關口」將重新開放

以色列擊殺「2名哈瑪斯指揮官」　周末空襲加薩350個軍事目標　　

美國會癱瘓兩周　眾議院定17日選舉議長

秘魯村莊遭「剝臉外星人」襲擊　少女被割脖險死…軍方急派部隊調查

巴勒斯坦自治政府喊話！　強調「哈瑪斯行動不代表巴國人民」

波蘭出口民調「在野可望過半」　高喊：民主贏了！

聯合國秘書長呼籲：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資

以色列總理盟友致歉！　坦承「國家領導階層未能保護人民」

路透：拜登可能訪問以色列　兩國官員進行商議

《戲說》女星突中風搶救！送醫急開腦「出血引流續命」　最新病況曝光

拜登警告：以色列「再次占領加薩」是巨大錯誤！　同意剷除哈瑪斯

交通部否認「卡中捷」　也沒為有力人士遷站！設站不適轉乘才調整

和碩供應鏈低碳轉型啓動　30家夥伴共同響應

小改款「特斯拉Model 3」無偽裝北美現身！台灣預計明年見

台積電跌7元至546　台股跌逾116點失守16700

獨／大學招不滿！國立大學寄存29名額「台大佔15個」　校方曝原因

「美拉德風」妝容3重點　輕煙燻回歸打造高級立體感、慵懶隨性氛圍

科技減碳+使用再生能源　中華電信IDC扮企業減碳助攻者

大谷翔平FA轉隊路線變更？美媒曝許多傳言

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

國際熱門新聞

手機可「整晚充電」？專家解答了

美代表團訪以　遭火箭彈襲擊

村莊遭「剝臉外星人」襲擊　少女被割脖

熊本市長稱「台積電震撼」1.3倍薪徵才

最後母愛！她當人肉盾牌鮮血狂流保護兒

以色列：遺體遭斬首肢解　有性虐痕跡

人妻房間狂飄魚腥味　竟是火災前兆

以色列緊急內閣會議　誓摧毀哈瑪斯

北海道奪魅力榜15連霸　1縣幸福度大增「與台灣有關」

環球小姐選美首次　2跨性別佳麗爭后

加薩增至2670死9600傷　以色列：哈瑪斯挾155人質

王毅與伊朗及土耳其外長通話　稱正與各方溝通

以軍延後進攻加薩　原因曝光

巴勒斯坦自治政府：哈瑪斯行動不代表人民

更多熱門

相關新聞

以色列空襲加薩350地　擊殺2哈瑪斯指揮官

以色列空襲加薩350地　擊殺2哈瑪斯指揮官

以色列國防軍（IDF）周末對加薩走廊發動空襲，朝350個軍事目標發動攻擊，成功擊殺了2名激進組織哈瑪斯的高階指揮官。

美國會癱瘓兩周　眾議院定17日選舉議長

美國會癱瘓兩周　眾議院定17日選舉議長

巴勒斯坦自治政府：哈瑪斯行動不代表人民

巴勒斯坦自治政府：哈瑪斯行動不代表人民

UN秘書長：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資

UN秘書長：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資

以色列總理盟友致歉：國家未能保護人民

以色列總理盟友致歉：國家未能保護人民

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊埃及布林肯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

馬英九忘了有麥克風　對侯講出真心話

林襄「肉色內衣」造型被酸爆　彩妝師心疼回應

手機可「整晚充電」？專家解答了

名導陳屍家中！妻子也遇難

吃超清淡！34歲女健檢「癌症晚期了」　一聽秒傻

于北辰怒嗆某海軍少校！釣出前參謀官狂挖黑歷史

六和廠長猝死宿舍　遺孀泣：被公司拋棄

6病毒輪番上！好多人生病　醫驚「全民皆咳」

Nana刺青幾乎消失　「恢復乾淨身體」雷射進度曝光

日本專家教吃5種改善掉髮食物

路邊機車竟出現「完美頂真」　萬人看3秒驚：國文老師欣慰

長壽劇男星驚傳「突發腦出血猝逝」！享年42歲

超準心理測驗！秒看你的壞脾氣程度

Lucy證實要嫁給黑男！　鬆口洩「結婚時間」

KID睡覺忘刷牙　老婆不罵他「1招治毛病」：EQ非常高

更多

最夯影音

更多
博恩超派！嘴老高.木曜.蔡阿嘎...　只看河北彩花影片分享番號XD

博恩超派！嘴老高.木曜.蔡阿嘎...　只看河北彩花影片分享番號XD
林襄走秀大露雙球：為藝術奉獻　認跟馬傑森「沒什麼聯絡了」

林襄走秀大露雙球：為藝術奉獻　認跟馬傑森「沒什麼聯絡了」

洪詩公佈寶寶性別「Popu Lady全員到齊」　李運慶「舉雙手狂跳」反應超真實XD

洪詩公佈寶寶性別「Popu Lady全員到齊」　李運慶「舉雙手狂跳」反應超真實XD

朴寶英♥朴炯植..狗狗CP合體了！　客串《姜南順》隔6年又進警局XD

朴寶英♥朴炯植..狗狗CP合體了！　客串《姜南順》隔6年又進警局XD

路雲撲倒趙寶兒直接解扣子＞／／／＜　《戀愛不可抗力》各種吻法超甜

路雲撲倒趙寶兒直接解扣子＞／／／＜　《戀愛不可抗力》各種吻法超甜

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面