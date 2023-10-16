布林肯會埃及總統磋商成功！　加薩南部「拉法關口」將重新開放

▲拉法關口從9日關閉至今。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列對加薩走廊發起全面反擊，數百萬名巴勒斯坦平民緊急撤離，但南部由埃及控制的過境點拉法（Rafah）於9日關閉至今，就連外籍人士也無法離開。美國國務卿布林肯15日與埃及總統會晤後確認，拉法關口即將重新開放。

根據《路透社》報導，布林肯（Antony Blinken）表示，由埃及控制的拉法關口將重新開放，美國正在與埃及、以色列和聯合國合作，準備透過該關口給予援助，「援助已經到位，埃及已經為加薩人民提供了大量的物資支援，拉法將重新開放。」

布林肯表示，他與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）進行了良好的談話，「美國正在與埃及、以色列和聯合國合作建立一個機制，準備透過這個機制將援助物資運進加薩，送到需要的人手中。」

▲擁有雙重國籍的巴勒斯坦人正在拉法關口外等待。（圖／達志影像／美聯社）



塞西表示，埃及已經加大外交努力來打破僵局，但他也向布林肯表示，以色列發動了有史以來最猛烈的襲擊，以報復哈瑪斯7日的破壞行入侵，但以色列的回應不成比例，「這種反應超出了自衛的權力，變成了對加薩230萬人的集體懲罰。」

哈瑪斯襲擊以色列後，以色列關閉了與加薩接壤的2個過境點，並對當地實施全面圍困，阻止燃料、食物和飲水過境，這迫使埃及和加薩之間的拉法關口成為人員撤離、物資運入的唯一出入口，但過去一周拉法關口持續關閉，巴勒斯坦人與外國人都無法過境。

事實上，根據聯合國國際移民組織2022年的報告，埃及已接納900萬移民，大多數來自蘇丹、敘利亞、葉門和利比亞，因此埃及官方才對數十萬可能進入國內的巴勒斯坦難民感到不安。

塞西15日在聲明中指出，埃及將盡最大的努力向加薩提供援助，「但國家安全是最後一條紅線，在這方面不會有任何妥協。」