以色列擊殺「2名哈瑪斯指揮官」　周末空襲加薩350個軍事目標　　

▲以色列空襲加薩350個軍事目標。（圖／翻攝自X／@idfonline）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍（IDF）周末對加薩走廊發動空襲，朝350個軍事目標發動攻擊，成功擊殺了2名激進組織哈瑪斯的高階指揮官。

חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה



מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023



▲以色列國防軍公布空襲哈瑪斯國家安全南區指揮官的畫面。



根據紐約郵報、CNN報導，以色列國防軍15日對加薩走廊北部250個軍事目標發動攻擊，成功擊殺了哈瑪斯國家安全南區（Hamas Southern District of National Security）指揮官艾德（Muetaz Eid），他們是透過軍方和以色列安全局（Shin Bet）的情報確認其位置。

IDF在14日晚間也針對加薩走廊南部的汗尤尼斯營（Khan Younis）發動攻擊，成功擊殺了哈瑪斯「納哈巴部隊」（Nakhaba force）的指揮官凱德拉（Billal al-Qedra）

紐約郵報指出，以色列空軍15日襲擊了大約250個軍事目標，大部分位於加薩走廊北部。另外，以軍在14日襲擊超過100個目標，包括哈瑪斯指揮中心、軍事建築物、數十組火箭射器、反坦克導彈發射站、觀察哨所等，還有巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的指揮中心。