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秘魯村莊遭「剝臉外星人」襲擊　少女被割脖險死…軍方急派部隊調查

秘魯村莊遭「剝臉外星人」襲擊　少女被割脖險死…軍方急派部隊調查

▲村民拍下外星人現身畫面。（圖／翻攝自Unexplained Mysteries YouTube）

圖文／CTWANT

秘魯是全球外星人目擊事件最多的國家之一，但當地一座村莊自今年7月起就陷入外星人恐慌。村民聲稱遭「有超大頭部和黃色眼睛」的外星人襲擊，被攻擊者輕則陷入精神呆滯，重則「臉皮被剝下」。

據《每日星報》報導，該村莊洛雷托（Loreto）村民，把這種身高約2.1公尺，外形類似人類卻有昆蟲特徵的黃眼巨頭生物，依部落傳說稱為剝皮怪（Los Pelacaras），或更直白的剝臉皮者（The Face Peelers）。村民稱這種現身時會發出耀眼光芒，穿有「裝甲防護服」、「皮膚像月亮一樣蒼白」的外星生物，即使被他們用狩獵武器直擊，依然毫髮無傷。

秘魯村莊遭「剝臉外星人」襲擊　少女被割脖險死…軍方急派部隊調查

▲一名婦女哭訴女兒遇襲後處於呆滯狀態。（圖／翻攝自Unexplained Mysteries YouTube）

因此村民們雖組織巡守隊反抗，仍然無法阻止外星人，不久前就有一名15歲少女遇襲險些喪命，村長透露，這名少女掙扎時「被割掉了一部份脖子」。另名女兒遭攻擊後仍處於呆滯狀態的婦女更表示，外星人擁有「突然消失、突然出現」的特殊能力，還有村民目擊外星人飄浮在空中，一旁有發光球體。

從村民最新拍攝的照片可見，一個發光的人形生物現身住宅後院；另張照片則出現頭上纏著繃帶，疑似被外星人攻擊的巡守隊成員。儘管秘魯警方及軍隊已派員前往這座陷入恐慌的村莊，但該村莊地處偏遠，需搭船10小時才能抵達。

此外，秘魯國家檢察官辦公室懷疑，外星人攻擊事件是村莊附近的「盜礦集團」所為，集團刻意製造恐慌以方便盜採黃金。當地官員則對這起可連結到部落傳說的外星人事件，抱持懷疑態度。

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