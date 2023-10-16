波蘭出口民調「在野可望過半」　高喊：民主贏了！

▲前歐盟理事會主席圖斯克領導的「公民聯盟」和兩個小黨將取得過半席次。（圖／路透）

文／中央社華沙15日綜合外電報導

波蘭今天國會大選出口民調顯示，前歐盟理事會主席圖斯克領導的「公民聯盟」和兩個小黨將取得過半席次，贏過執政的極右翼和民粹主義政黨。圖斯克高喊「波蘭贏了、民主贏了」。

法新社報導，前歐盟理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）的「公民聯盟」（Civic Coalition），以及「第三路線」（Third Way）和「左派」（Left）可望拿下國會下議院460席中的248席；民族主義派執政黨「法律正義黨」（PiS）和聯盟黨（Confederation）將可拿到212席。

路透社報導，根據出口民調，執政的民族主義派雖然在今天大選中領先，但是恐怕無法過半，這升高了在野的自由派尋求組成執政聯盟的可能性。

全球市場研究調查公司易普索集團（Ipsos）出口民調顯示，法律正義黨獲得相當於200席的36.8%選票，並且預測最大在野陣營公民聯盟可以拿到相當於163席的31.6%選票。可能會跟公民聯盟共組執政聯盟的中間偏右勢力第三路線和左派分別得到13%、8.6%選票。

正式結果將於今天稍晚陸續開出。

圖斯克選後表示，法律正義黨「統治已經結束」。

他說：「這段嚴峻時期已經結束，法律正義黨統治已經結束。波蘭贏了、民主贏了。」

波蘭和歐盟關係因為司法獨立、同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）權利和移民等諸多問題而陷入緊繃，圖斯克矢言修補華沙和布魯塞爾的關係。

批評人士指出，自從法律正義黨2015年執政以來，對法院施加與日俱增的政治影響力，國營媒體也淪為宣傳機構。