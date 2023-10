▲聯合國秘書長古特瑞斯。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團(Hamas)無條件釋放人質、呼籲以色列讓人道物資得以迅速且暢行無阻進入加薩走廊(Gaza Strip)。

古特瑞斯(Antonio Guterres)在聲明中說:「這兩項目標任何一項本身都有其正當性。它們不應該成為討價還價的籌碼,必須獲得貫徹。因為這麼做才是正確的。」

Each one of these two objectives are valid in themselves. They should not become bargaining chips and they must be implemented because it is the right thing to do.