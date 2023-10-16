以色列總理盟友致歉！　坦承「國家領導階層未能保護人民」

▲ 以色列南部卡法阿扎被屠村，至少有200平民慘死。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡15日召開內閣會議，誓言所有部會首長都將不分晝夜全力以赴，團結一致摧毀哈瑪斯。以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）則在記者會中向人民致歉，坦言是國家的領導階層未能維護公民安全，必須負起責任。

根據《路透社》、《以色列時報》報導，史莫崔赫是納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的重要盟友，他15日在記者會中表示，政府必須要為哈瑪斯（Hamas）侵入國土殺害數百位以色列平民負責，「我們必須誠實、痛苦地低頭承認，我們國家領導階層和安全機構，在維護公民安全方面失敗了。」

史莫崔赫表示，「我們沒有履行這項不成文契約，國家和公民之間的首要契約，用血立下的誓約，現在沾滿了鮮血。」

納坦雅胡15日召開內閣會議，會後指出，所有部會首長都不分晝夜全力以赴，團結一致向全國、敵人及全世界傳達明確的訊息，「哈瑪斯以為我們會被摧毀，其實是我們會摧毀哈瑪斯。」

史莫崔赫表示，他已指示改變預算分配和優先順序，「所有尚未支付和承諾的預算都在接受審查，包含聯合預算，一些資金已經被轉移。」