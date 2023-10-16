日本魅力榜北海道15連霸！　1縣幸福度暴增32名「與台灣有關」

▲北海道絕景吸引人。（圖／翻攝Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

日本「品牌總合研究所」近日公布「魅力度排行榜」，有著美麗風光的北海道再度奪下榜首，完成15連霸，京都、沖繩、東京、大阪則占據2至5名，在「幸福度排行榜」中，熊本縣因為地震災後重建、台積電落腳當地，排名大幅躍升32名。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫15日在臉書分享，「品牌總合研究所」針對全日本共計3萬人發出問卷，收集眾人對各都道府縣的印象進行分析。北海道連續15年蟬聯冠軍，京都第2名，沖繩則是第3名，都是著名觀光勝地、美食豐富，東京與大阪是日本第一與第二大城市，分據第4、第5名。

矢板明夫接著指出，茨城縣今年「擠下」佐賀縣，成為最沒有魅力的縣，佐賀縣則是倒數第二（第46名），埼玉縣倒數第三。

除了魅力度排行榜，矢板明夫表示日本還有一個各地的「幸福度排行榜」，今年前三名分別是沖繩縣、鹿兒島縣與熊本縣，「魅力度排行榜是大家想不想去觀光的排行；而幸福度排行榜，是大家想不想在那兒居住的排行榜。」

矢板明夫指出，熊本縣居民幸福度排行從去年第35名的末段班，一躍成為第三名，根據日媒報導，與地震後重建已基本完成，加上台積電落戶熊本，為當地經濟前景增色有關。

矢板明夫認為這類排行榜相當有參考價值，因為地方首長非常在乎名次升降，因此或許能成為他們努力做事的動力，「台灣或許也可以考慮看看」。