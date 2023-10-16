阻以巴衝突擴大！王毅與伊朗及土耳其外長通話　稱正與各方溝通

▲中國外交部長王毅與土耳其、伊朗外交部長通話。（圖／路透）

文／中央社台北15日電

針對以巴衝突，中國外長王毅今天分別和伊朗外長阿布杜拉希安及土耳其外長費丹通話。伊朗方面表示，希望通過政治方式解決問題。王毅則稱中方正和有關各方溝通協調，阻止戰火擴大。

新華社報導，王毅是應約和伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）通電話。

阿布杜拉希安表示，應盡快採取行動阻止對加薩平民的襲擊，緩解加薩人道局勢。伊方希望透過政治方式解決問題，願就此和中方加強溝通。

王毅表示，當務之急是推動局勢降溫，防止加薩地帶出現嚴重人道災難，斷送中東和平進程。

報導中，王毅以不點名以色列的方式指，「行使自衛權應當遵守國際法和國際人道法，包括保障平民和被扣押人員安全。以暴制暴只能造成更大傷害，帶來更嚴重危機」。

王毅表示，中方支持伊斯蘭國家在巴勒斯坦問題上加強團結協調，發出一致聲音。國際社會應當行動起來，反對任何一方傷害平民的行為。聯合國特別是安理會要切實負起責任，發揮應有作用。

王毅重申，巴以當前局勢根本原因是巴勒斯坦人民的建國權長期遭到擱置，生存權長期不能落實，回歸權長期遭到漠視。「中國將繼續站在和平公道一邊」，支持巴勒斯坦人民維護自身民族權利的正義事業。

在王毅與土國外長費丹（Hakan Fidan）通話時，費丹表示，當前巴以衝突不斷升級。當務之急是立即停火止戰，同時尋求巴勒斯坦問題的長期和持久解決方案。任何離開「兩國方案」的解決方法都不可行。土方也不接受以色列對加薩平民實行懲罰措施。

王毅則表示，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，如果這一問題得不到公正、合理解決，中東也不可能實現持久和平。解決巴勒斯坦問題的唯一出路就是確保安理會決議得到有效執行，「兩國方案」真正落實。

他說，中方正和有關各方溝通協調，阻止戰火擴大、避免人道災難，將繼續透過聯合國和雙邊管道向加薩地帶提供緊急人道主義援助。中方將支持一切有利於推進落實「兩國方案」的努力。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日攻擊以色列，引發以色列激烈反擊。對於以巴衝突局勢不斷升級，王毅14日已經分別與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）通話。