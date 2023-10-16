日本薪資第4低縣建廠　熊本人驚嘆「台積電震撼」1.3倍薪徵才

▲日本經濟產業大臣西村康稔視察台積電熊本廠。（圖／翻攝西村康稔X）



文／中央社

台積電進駐熊本縣創造就業，開出高於平均水準的薪水，使得薪資行情在日本排行全國第4低的熊本縣勞動市場面臨動盪。英國「金融時報」以「台積電震撼」報導。

當地人形容，台積電使得菊陽町一下子聲名大噪，感覺「小鎮從嬰兒突然長成了大人」。

「金融時報」報導，自從台積電去年開始在熊本縣建造日本第一家工廠開始，菊陽町這個日本小鎮的經濟發生了根本上的改變，當地人把交通變得擁塞、房價飆漲，以及搶人大戰這些情況總結成一個詞彙：「台積電震撼」（TSMC shock）。

菊陽町町長吉本孝壽受訪時說，「台積電的到來完全是大震撼。菊陽町突然變得有名了，就像是我們的小鎮從一個小嬰兒，突然成長為大人」。

隨著半導體的相關地緣政治風險增加，世界各國都在摸索能提供多元供應鏈的製造管道，熊本縣順勢被納入日本振興半導體產業的國家政策一環。

日本曾是亞洲經濟最發達的國家，但經濟長時間低迷，加上低薪情況未獲解決，使得當前的日本面臨各項挑戰，而熊本縣就像是這些挑戰的縮影。台積電的到來，迫使熊本縣必須面對多年來一直存在的問題，包括嚴重的勞動力短缺，以及需要修整的基礎建設等。

熊本市長大西一史表示，「我們把這種現狀稱之為台積電震撼。但我認為，這是改變日本社會與經濟結構的一大機會。為了改變，我們需要這種震撼。」

熊本縣內目前已經有幾家日本的半導體工廠。被玉米田包圍、人口4萬4000人的菊陽町，有替索尼（Sony）生產影像感測器，及替東京威力科創（Tokyo Electron）生產半導體的工廠。然而，台積電的到來，完全是不同程度的震撼。

隨著台積電進駐，日本半導體產業的景氣循環將邁向一個新階段。日本的半導體在1980年代曾處於頂峰，但之後卻在競爭中落後韓國、台灣和中國。

▲台積電在熊本徵才造成「台積電震撼」。（資料照／記者高兆麟攝）



為了確保半導體供給穩定，日本政府補助台積電32億美元（約4790億日圓），支撐台積電一半設廠經費。大西一史表示，利用台積電設廠為契機，把地區再活化，建設為全球半導體製造基地，這是「千載難逢的機會」。

九州金融集團（Kyushu Financial Group）表示，台積電進軍熊本，將為熊本在未來10年創造4兆2900億日圓的經濟效益，包括創造就業機會、基礎建設發展，以及吸引其他產業等。然而，這也為當地帶來了問題。

2023年春天，台積電發布招募工程師的廣告，提供月薪大約是當地從事製造業大學畢業生平均薪資的1.3倍。熊本廠預定要創造1700個高科技人才就業機會。

在勞動力原就短缺的情況下，台積電的進駐不僅使得當地薪資水準上漲，也刺激了年輕人的跳槽趨勢。熊本縣的薪資行情在全日本排行末段班，全縣的高中畢業生有40%會前往外縣市找工作。

根據厚生勞動省發布的今年度「地域別最低工資」全國一覽表，熊本縣的平均時薪898日圓，排行全國倒數第4，相較下最高的東京為1113日圓，等同每工作1小時少領215日圓。

總部位於熊本縣的儲存設備製造商金剛，過去1年內，300名員工已經流失了5%，轉往台積電和其他半導體相關企業就職。

金剛的社長田中稔彥表示，「雖然把員工離職歸咎於台積電，這麼想會比較簡單，但我們應該思考的是如何避免勞動力流失，以及在勞動力不足情況下提升個人績效」。他表示，過去100個人做的工作，現在得想辦法讓80人來做。

台積電熊本廠在2024年開始生產時，全球的半導體市場預料將復甦，使得搶人大戰更加激烈。熊本縣的7月職位申請比（職缺和求職人數相除）為每人1.3個工作，當半導體供給過剩情況緩解、企業開始增產時，這個比率預料將進一步上升。