快訊／美國代表團在以色列「遭火箭彈襲擊」　議員緊急逃到避難所

▲美國參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)貼出在以色列避難所躲避空襲的照片。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

以巴衝突爆發迄今造成雙方至少3600人喪命,美國近日派出代表團出訪以色列表達支持。美國參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)15日表示,代表團待在特拉維夫期間,突然遭哈瑪斯火箭彈空襲,導致他們被迫逃到避難所。

舒默15日在推特貼出,他與代表團成員撤退到特拉維夫避難所的照片,他說,「今天在特拉維夫,代表團被緊急送往避難所,躲避哈瑪斯火箭彈的空襲,它(照片)展示了以色列人必須經歷的事情,我們必須向以色列提供自衛所需的支持」。

While in Tel Aviv today, our delegation was rushed to a shelter to wait out rockets sent by Hamas. It shows you what Israelis have to go through. We must provide Israel with the support required to defend itself. pic.twitter.com/wS3kq6xFVJ