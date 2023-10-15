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環球小姐選美首次　2名「跨性別佳麗」爭史上第一位后冠

▲▼跨性別佳麗。空姊馬奇特（Marina Machete）當選葡萄牙小姐後，參加環球小姐（Miss Universe）選美。（圖／翻攝missportugaloficial Instagram）

▲跨性別空姊馬奇特當選葡萄牙小姐後，參加環球小姐選美。（圖／翻攝missportugaloficial Instagram

文／中央社

23歲空服員馬奇特（Marina Machete）上週當選葡萄牙小姐後，今年的環球小姐（Miss Universe）選美將首次看到有至少兩名跨性別佳麗參賽。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，馬奇特將與7月成為首位跨性別荷蘭小姐的柯列（Rikkie Valerie Kollé），一同參加在薩爾瓦多舉行的第72屆環球小姐（Miss Universe）選美，爭奪后冠。

馬奇特在比賽前發布到YouTube的影片中，談到跨性別者權利是她倡導的信念之一。她說，全球各地對跨性別的恐懼和不寬容讓人震驚，看到環球小姐選美組織（Miss Universe Organization）在2012年改變規則允許跨性別佳麗參賽，變得包容並「打破界限」，讓人相當欣慰。

馬奇特在影片中說：「作為跨性別女性，我一路走來經歷許多障礙，但幸運的是，尤其是對我的家人來說，愛比無知更強大。」

馬奇特與柯列若有任一人奪冠，就將成為史上第1位摘下環球小姐后冠的跨性別佳麗。2018年，西班牙小姐安潔拉（Angela Ponce）成為環球小姐選美首位跨性別參賽者，但未能晉級決賽。

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