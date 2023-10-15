手機可以「整晚充電」？　專家解答了

▲不少民眾睡覺時都會把手機放在一旁插電充整晚。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

隨著智慧型手機的普及，不少民眾都早已習慣手機不離身的生活，就連睡覺時也都是放在一旁插電充整晚。但現在有專家表示，其實讓手機整晚充電的行為，會讓手機的電池壽命大幅度的減少。

根據《每日郵報》報導指出，澳洲昆士蘭大學訊息與通信技術副教授瑞提許（Ritesh Chugh）受訪時表示，目前新一代的智慧型手機其實都具備快衝功能，充滿電只需要30分鐘至2個小時左右，因此「整晚充電」這行為其實是不必要的。

瑞提許也解釋，長時間的對手機過度充電的話，會導致鋰電池發生化學退化，這會讓手機電池的壽命嚴重降低。

瑞提許表示，雖然目前大部分的手機在滿電狀態下會自動停止充電。但由於手機只要放著待機就會耗電，而一耗電就會開始進行充電，而手機就整晚的在「99%」至「100%」之間不斷跳動。雖然目前電池充電技術中，還有一種名為「涓流充電」的低速充電方式，但瑞提許表示，其實涓流充電十分損耗電池。

瑞提許也解釋，也由於鋰電池不太適用涓流充電技術，這也是為何一些手機廠商會開發出限制充電的功能，像是蘋果的iPhone可以避免充電超過80%，而三星則是可以將充電限制在85%。而這些選項都必須額外開啟。

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