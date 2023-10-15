日本以色列撤僑「每人先繳6000元」！　與韓免費撤僑成強烈對比

▲南韓空軍派空中加油機飛往以色列撤僑，因有空位，還協助日本與新加坡公民撤離。（圖／大韓民國國防部）

記者王佩翊／綜合報導

日本外務大臣上川陽子15日宣布，為了促進以巴衝突盡快平息，將派遣日本前駐沙烏地阿拉伯大使作為政府代表前往中東各國，預定將與國際社會合作。此外，日本撤僑專機稍早也載著8名公民從以色列出發，並抵達杜拜。不過日本撤僑班機要求公民繳交每人3萬日幣（約新台幣6460元）的費用，甚至還不是直飛日本，僅到杜拜，因此也被批政府無能。

根據《共同社》報導，上川陽子表示，截至14日為止，仍有1000多名日本公民滯留以色列當地，由於局勢仍然不斷變化，因此也呼籲僑胞，應該趁著現在還有民航商用班機盡速撤離。

日本外務省也將派遣前日本駐沙烏地阿拉伯大使上村司作為日本政府代表，前往中東各國進行斡旋。

南韓政府13日派遣專機前往以色列，並在當地時間13日晚間抵達以色列中部城市特拉維夫市。該撤僑班機14日出發，並於當天抵達南韓首爾。南韓當局表示，機上除了163名南韓公民外，基於人道主義，同時協助51名日本公民與6名新加坡公民離開以色列。

由日本政府安排的撤僑專機則是在日本時間15日從以色列出發，載著8名公民抵達杜拜。而在被問及是否會再安排其他撤僑班機時，上川表示，將持續觀察情勢，再進行應對。另一方面，日本的撤僑專機僅到杜拜，並非回到本國，且還要求公民繳交3萬日幣（約新台幣6460元），相較於南韓免費撤僑，且直接送回祖國，也引發日本僑民不滿。