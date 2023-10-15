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以軍延後進攻加薩原因曝　美官員：摧毀哈瑪斯只會得到哈瑪斯2.0

▲▼ 以色列坦克已在加薩邊境附近集結。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列坦克在加薩邊境附近集結。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列3名高階軍官透露，以軍正準備大舉入侵加薩地區，數以萬計士兵奉命占領加薩城，就是要消滅巴勒斯坦激進組織哈瑪斯政治與軍事高層。不過這場地面進攻外傳已因天氣條件不佳延後數日，且有美國官員警告，以色列要剷除摧毀哈瑪斯的結果，只會得到「哈瑪斯2.0」。

紐約時報指出，以色列這場地面進攻的規模將是以色列2006年攻打黎巴嫩以來最大，恐怕將陷入長達數月的血腥戰鬥。以軍多名軍官透露，為了讓士兵更方便執行任務，以軍交戰規則放寬，允許士兵在朝可疑敵軍開火射擊之前，進行更少的檢查，且部隊近日接受額外訓練，以幫助他們在被摧毀的城市環境中作戰。

軍方消息指出，其實這場進攻原本規劃在本周末進行，但現階段已經推遲至少數日，原因是天氣條件狀況不佳，會讓以色列飛行員與無人機難以為地面部隊提供空中掩護。以色列這次除了派出步兵，攻擊部隊也包括坦克、突擊隊等，地面部隊將得到戰機、武裝直升機、無人機、從地面及海上發射的大砲等等掩護。

以色列國防軍首席發言人哈加里（Daniel Hagari）14日表示，以軍目標是擊潰哈瑪斯，消滅哈瑪斯高層。

針對以色列準備展開的地面進攻，華爾街日報引述美國官員表示，以色列必須考慮入侵加薩的後果，不要在沒有退路的情況下貿然開戰，把控制加薩地區的哈瑪斯摧毀，就代表以色列要對加薩人民負責，「如果沒有計畫，你摧毀哈瑪斯，這個空缺要用什麼來填補？毀了蓋達組織的結果出現的是ISIS，你摧毀哈瑪斯，你會得到哈瑪斯2.0」。

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