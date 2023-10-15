普丁：烏克蘭大反攻徹底失敗　準備採取新一波行動

▲俄羅斯總統普丁表示，烏克蘭反攻行動徹底失敗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在一段採訪中表示，烏克蘭停滯的反攻已經徹底失敗了，但基輔正在準備採取新的積極進攻行動，俄羅斯已經意識到這點，「我們也會做出相應的反應」。

根據路透社報導，克里姆林宮記者扎魯賓（Pavel Zarubin）15日將採訪片段上傳至網路社群，普丁在影片中表示，「至於（烏克蘭）據稱陷入停滯的反攻，已經完全失敗了。」

俄羅斯衛星通訊社引述普丁所說，「然而，我們知道，在敵對行動的某些地區，敵方正在準備新的積極進攻行動。我們看到，瞭解到這一點，而且我們也正在對此做出相應的回應。」

普丁還說，俄軍目前正在敵對區域全面改善陣地位置，包含在庫皮揚斯克（Kupiansk）、扎波羅熱（Zaporozhye）與阿夫迪伊夫卡（Avdeyevka），沿著整個接觸線上的相關行動可稱為「積極防禦」。

路透社提到，據西方分析，俄羅斯目前控制著約17.5%的烏克蘭領土，烏克蘭軍隊2023年6月初發動反攻的4個月以來幾乎沒有增加任何淨領土收穫。根據哈佛大學貝爾弗中心（Belfer Center at Harvard）數據，截至10月10日的1個月間烏克蘭收復的領土淨增了8平方英里（約20. 7平方公里）。