不爽上課玩Switch被制止　美高中生毆打老師最重恐關30年

▲德帕在課堂上玩Switch被老師制止，這讓他惱羞成怒。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國今年2月發生一起離譜事件，一名男高中生因為不爽老師禁他在課堂上玩Switch，直接把老師撞飛又暴打她。目前涉案學生面臨重罪指控，老師至今都還沒回學校，她也不支持從輕處罰。而被指控犯下重罪的學生，恐被判30年。

綜合外媒報導，該事件發生於佛羅里達州，17歲的德帕（Brendan Depa）在課堂上玩Switch，女老師內迪奇（Joan Naydich），直接沒收他的遊戲機，這讓他惱羞成怒。下課後，122公斤的德帕，直接撞飛內迪奇，朝她的背拳打腳踢，直到其他人介入後才停止。而受傷的內迪奇失去知覺，之後被送往醫院治療。

▲高中生因被禁玩Switch，毆打老師。（圖／翻攝推特）

據了解，德帕在被捕期間，還威脅說要殺了內迪奇，最初德帕因還是青少年，所以刑期較輕，但現在他是18歲了的成年人了，現在他被指控犯下毆打的一級重罪，最重可能關30年。媒體稱，德帕能認罪換不進監獄。不過，內迪奇不想讓德帕面臨較輕的處罰，拒絕幫他辯護。德帕上個月在監獄裡還跟人鬥毆，他更不是初犯，他之前就有打人被捕的紀錄，而德帕患有自閉症。

對於沒收德帕Switch一事，內迪奇多次強調，她沒有那樣做。事發後，內迪奇在募款網頁上尋求幫助，至今募到超過10萬美元（約新台幣322萬元），內迪奇說，她希望大家轉傳這案件，避免他人再受傷，或對生活造成影響。籌款者萊昂（Jessica White Leon）證實，內迪奇現在還沒回到學校，因為近幾個月，她的精神受到嚴重影響。

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