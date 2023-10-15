黎巴嫩真主黨「飛彈轟炸以色列」平民1死3傷　以軍砲兵展開反擊

▲黎巴嫩15日對以色列村莊發射飛彈。圖為黎巴嫩真主黨成員揮舞巴勒斯坦旗幟聲援加薩。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯連日衝突，而什葉派組織黎巴嫩真主黨（Hezbollah）14日才宣稱砲擊爭議邊境地區的以色列陣地。外媒最新報導指出，以色列方面宣稱，黎巴嫩15日再次襲擊，造成以色列北部村莊至少1死3傷，且都是平民。真主黨媒體證實發射了一枚飛彈，隨後，以色列軍方宣布發動「反擊」。

據路透社等外媒報導，以色列醫務人員表示，靠近黎巴嫩的北部邊境村莊Shtula遇砲火攻擊，造成1名男子死亡，另有3人受傷。BBC指出，以色列緊急部門隨後證實死傷者都是平民。黎巴嫩真主黨電視台「燈塔」（Al-Manar TV）則在Telegram上宣稱，一枚從黎巴嫩南部發射的導彈瞄準了這個村莊。

以色列軍方沒有立即證實相關細節，但承認在村莊被攻擊之後已經向黎巴嫩還擊報復。3名安全消息人士向路透社證實，以色列砲兵正在襲擊黎巴嫩南部的幾個地區。社群平台X（舊稱推特）也流傳著一段以色列村莊遇襲影片，一名士兵正在檢查渾身是血、無法動彈的便服男子，但路透社暫無法核實這段影像。

▲路透社採訪車在黎巴嫩南部邊境城鎮阿瑪阿沙布（Alma Al-Shaab）遭砲擊，一名記者身亡。（圖／路透）

紐約時報補充，以色列軍方已經聲明，將把靠近黎巴嫩邊境4公里內的區域劃作「隔離區」（isolation zone），任何公眾都不允許進入該區，所有平民必須待在自己安全的藏身處。