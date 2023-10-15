烏克蘭怕了！「以巴衝突」吸走全球注意力　憂歐美減少軍援

▲澤倫斯基擔憂美國會減少對烏軍援，圖左為澤倫斯基，圖右為美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

以巴衝突爆發，中東局勢升溫，而遠在東歐的烏克蘭卻也開始擔心以色列與哈瑪斯之間的戰事，可能會轉移全球注意力，並導致歐美等西方國家對烏援助減少。總統澤倫斯基上周親自前往比利時與北約會員國的國防部長會面，並表達自身的擔憂。事實上，隨著俄烏戰爭時間拉長，有人認為烏克蘭獲得的支援早已過了高峰。

根據《紐約時報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基上周前往比利時首都布魯塞爾，與北大西洋公約組織會員國的國防部長見面。他主動表達擔憂以巴衝突會轉移眾人對俄烏戰爭的關注，甚至使得烏克蘭能夠獲得的軍援減少。

對此，美國與北約官員都表示，會再立即提供20億美元（約新台幣644億元）的軍事援助，請澤倫斯基不需太擔心。然而報導也稱，事實上，早在以巴衝突尚未爆發之前，歐美就已經有一股強烈的感覺，那就是全球已經來達「烏克蘭高峰」，各國對烏克蘭的支援與協助已經比不上前幾個月了。

不僅如此，不支持烏克蘭的美國前總統川普將要出馬2024美國大選，也讓人懷疑，屆時美國將不會再像現在一樣大舉支持烏克蘭。而其實在歐洲，是否繼續支援烏克蘭也開始產生分歧。

鄰近烏克蘭的波蘭原本是烏國的堅定盟友，但卻因為糧食爭議宣布不再提供烏克蘭軍備。德國極右派也反對軍援烏克蘭，總理蕭茲仍在努力爭取選民認同。

有多名歐盟外交與安全政策的高級官員指出，如果美國減少對於烏克蘭的援助，歐洲也很難填補留下的缺口。而俄羅斯總統更曾直言，烏克蘭如果沒有西方國家支援，不到一周就無法撐下去。