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以色列下最後通牒！要求「3小時內」撤離加薩　限時開放安全路線

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦人撤離家鄉。（圖／路透）

▲加薩走廊的巴勒斯坦人從家鄉撤離。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列為反擊哈瑪斯的突襲行動，除了對加薩地區發布多波空襲外，14日要求加薩北部居民在24小時內撤離，因為將對該地區展開「軍事進攻」，目前大規模以色列軍隊也已集結於邊境。以色列國防部在最新公布的聲明中再度下達最後通牒，要求留在加薩北部的巴勒斯坦人必須在當地時間15日下午1時前（台灣時間15日下午6時）透過唯一一條逃難路線向南撤離。

根據BBC報導，以色列國防軍（IDF）發言人在一份最新的撤離聲明中表示，其所規劃的加薩人民撤離安全路線將重新開放最後3小時，位於加薩北部的平民必須在當地時間15日上午10時至下午1時之間（台灣時間15日下午3時至下午6時之間）向南方撤離。

▲▼以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）

▲以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）

IDF指出，加薩人必須使用拜特哈農（Beit Hanoun）至汗尤尼斯（Khan Yunis）的這條單一路線，並強調在這3個小時內不會瞄準空襲這條路線。然而事實上，以色列對加薩北部地區發出撤離令後，曾保證其中2條撤離道路的安全，但是14日下午仍有撤離的平民車隊在安全路線上遭遇襲擊，造成至少70人死亡，其中大多數為婦孺。

IDF最初於13日要求加薩北部的110萬名巴勒斯坦人在24小時內撤離，該時限早在14日下午就已經過去，然而要在這麼短的時間內撤離所有人根本是不可能的任務，許多需要依靠醫療設備的老人小孩以及病患，都只能留在當地醫療資源就快耗盡的醫院內等死。

世界衛生組織要求以色列撤回撤離令，並表示強迫重新安置加薩醫院內的病人根本是「判處病人死刑」。

以色列已有大量部隊集結於加薩邊境，隨時準備好發動地面進攻。IDF指出，他們計畫發動陸海空三方襲擊，但是尚未決定何時展開地面進攻。

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