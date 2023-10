以色列麥當勞供免費餐點給以軍　抵制潮爆發！黎巴嫩分店遭攻擊

▲以色列麥當勞表態支持以色列軍隊,遭到其他國家民眾抵制 。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合外電報導

以巴衝突爆發迄今造成雙方至少3600人喪命。以色列麥當勞12日透過社群平台X宣布,將捐贈數萬份餐點給以色列國防軍、警察、醫療機構、加薩地區周邊居民及救援人員,並提供50%優惠給前來用餐的士兵與安全部隊。然而消息一出隨即引發其他國家的杯葛聲浪與激烈抵制,黎巴嫩一間分店甚至因此遭攻擊。

綜合商業內幕、Newsweek等報導,以色列麥當勞稱境內5間分店每天將提供4000份免費餐點,截至12日已送出1.2萬份,有汽車滿載著麥當勞餐點準備出發,提供給士兵與醫院工作人員,還有麥當勞工作人員打包餐點準備送到以色列南部一處軍事基地。

消息發布後,儘管有一部分人士支持力挺以色列麥當勞,但還是引發部分群眾不滿,社群媒體出現「#BoycottMcDonalds」抵制活動。甚至在13日這天,黎巴嫩南部賽達(Sidon)一間分店被巴勒斯坦團體攻擊。

Protest outside #McDonald's in #Sidon, near Spinneys, due to concerns about its alleged support for #Israel. #Protest #IsraelPalestineConflict #MiddleEastConflict #MiddleEast pic.twitter.com/gMGK68gLgr