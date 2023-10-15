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以色列麥當勞供免費餐點給以軍　抵制潮爆發！黎巴嫩分店遭攻擊

▲▼ 麥當勞 。（示意圖／CFP）

▲以色列麥當勞表態支持以色列軍隊，遭到其他國家民眾抵制 。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以巴衝突爆發迄今造成雙方至少3600人喪命。以色列麥當勞12日透過社群平台X宣布，將捐贈數萬份餐點給以色列國防軍、警察、醫療機構、加薩地區周邊居民及救援人員，並提供50%優惠給前來用餐的士兵與安全部隊。然而消息一出隨即引發其他國家的杯葛聲浪與激烈抵制，黎巴嫩一間分店甚至因此遭攻擊。

綜合商業內幕、Newsweek等報導，以色列麥當勞稱境內5間分店每天將提供4000份免費餐點，截至12日已送出1.2萬份，有汽車滿載著麥當勞餐點準備出發，提供給士兵與醫院工作人員，還有麥當勞工作人員打包餐點準備送到以色列南部一處軍事基地。

消息發布後，儘管有一部分人士支持力挺以色列麥當勞，但還是引發部分群眾不滿，社群媒體出現「#BoycottMcDonalds」抵制活動。甚至在13日這天，黎巴嫩南部賽達（Sidon）一間分店被巴勒斯坦團體攻擊。

不少網友留言提到，「親愛的巴勒斯坦，讓我們抵制麥當勞」、「如果麥當勞提供免費餐點的對象是以色列國防軍，而不是給加薩地區受影響的人，那我覺得全世界所有穆斯林都應該抵制麥當勞」。

目前以色列麥當勞官方帳號已改成不公開，其他國家的麥當勞則是劃清界線。黎巴嫩麥當勞發出聲明表示，其他國家地區的加盟商立場並不代表黎巴嫩麥當勞的觀點，土耳其則是強調與以色列麥當勞沒有關係，阿曼麥當勞表達對加薩地區的支持。

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