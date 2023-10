BBC總部遭潑紅漆！　親巴勒斯坦組織認犯案：雙手沾滿鮮血

文/中央社

一個親巴勒斯坦的抗議組織宣稱,英國廣播公司(BBC)總部遭潑紅漆是他們所為,指控BBC在以色列和哈瑪斯戰爭的報導上「雙手沾滿鮮血」。

「衛報」(The Guardian)報導,「巴勒斯坦行動」(Palestine Action)組織宣稱他們就是BBC廣播大樓(Broadcasting House)潑漆事件的主使,指控BBC的報導是在「為以色列的戰爭罪行製造共識」。

Just arrived at work. This is the front entrance to BBC this morning pic.twitter.com/BHkyAtKZWF