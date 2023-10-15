BBC總部遭潑紅漆！　親巴勒斯坦組織認犯案：雙手沾滿鮮血

文／中央社

一個親巴勒斯坦的抗議組織宣稱，英國廣播公司（BBC）總部遭潑紅漆是他們所為，指控BBC在以色列和哈瑪斯戰爭的報導上「雙手沾滿鮮血」。

「衛報」（The Guardian）報導，「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織宣稱他們就是BBC廣播大樓（Broadcasting House）潑漆事件的主使，指控BBC的報導是在「為以色列的戰爭罪行製造共識」。

Just arrived at work. This is the front entrance to BBC this morning pic.twitter.com/BHkyAtKZWF — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) October 14, 2023

他們在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道：「巴勒斯坦行動在夜間留給BBC的訊息就是：散布佔領的謊言、做出對以色列戰爭罪行製造共識的報導，意味著你們雙手沾滿了巴勒斯坦人的鮮血。」

然而，倫敦都會區警察（Metropolitan Police）表示，沒有任何跡象顯示潑漆事件與抗議組織有關，目前也沒有逮捕任何人。

BBC記者暨主播德比謝爾（Victoria Derbyshire）今天分享了相關大樓入口遭潑紅漆的照片和影片。她在X寫道：「剛抵達辦公室。BBC大樓入口今早的樣子。」

BBC廣播大樓是今天聲援巴勒斯坦人集會的起點。抗議者在大樓外聚集，接著在倫敦市中心舉行遊行，並於下午1時左右出發。大樓主要入口已封鎖，附近有警察。

近日，BBC因堅守編採立場，不將哈瑪斯（Hamas）描述為恐怖分子而飽受批評。國防大臣夏普斯（Grant Shapps）先前因BBC的立場而在第4電台（Radio 4）節目「今日」（Today）與主持人胡森（Mishal Husain）發生衝突。

BBC主持人兼DJ阿杜（Edward Adoo）今天早上也發文說：「剛到BBC，大門被封住了，有人在入口噴了紅漆。」

「不論你對目前發生的事持什麼樣的觀點，這都是不對的。向今晚值班的保全團隊致上敬意。」

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