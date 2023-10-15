挺巴勒斯坦「上千支持者擠爆倫敦」釀警民衝突　白宮外也集結示威

記者張寧倢／綜合外電報導

以巴衝突持續一周，英國倫敦市中心14日有數千名支持巴勒斯坦的示威者上街，呼籲以色列結束在加薩走廊的軍事行動，並譴責英國與美國政府支持以色列，但過程中爆發警民衝突，至少15人被警方逮捕。同一天，美國也有數千名示威者遊行經過白宮外，高呼著「自由巴勒斯坦」（Free Palestine）的口號。

▲支持巴勒斯坦的示威者擠滿倫敦市中心。（圖／達志影像／美聯社）

根據路透社報導，倫敦14日數千名支持巴勒斯坦的示威人潮擠在牛津圓環（Oxford Circus），遊行至英國首相官邸與辦公室所在的唐寧街，並揮舞著巴勒斯坦國旗和相關標語。22歲學生斯汀坦（Belal Stitan）很擔心他在加薩的親人，「這情況對人類與我個人來說都是極大問題，必須對世界疾呼，請記得我們也是人。」電視畫面顯示，一群抗議者與警方發生衝突，還對警方燃放煙火。

英國衛報則指出，除了倫敦，曼徹斯特、利物浦、愛丁堡、格拉斯哥、亞伯丁等英國各大城市也有示威者，手持旗幟與照明彈，呼籲世界各領導人譴責以色列軍隊的行動。儘管警方事先警告，將對任何支持哈瑪斯或偏離遊行路徑的人採取行動，仍有15人在倫敦市中心的抗議活動中被捕，原因包含朝路邊車輛投擲木棍、涉嫌襲擊急救人員、拒絕摘下面罩或違反公共秩序等。

▲倫敦示威者燃放綠色煙霧。（圖／達志影像／美聯社）

另據法新社報導，美國14日也有數千人為了聲援巴勒斯坦人而聚集首都華盛頓特區街頭示威，遊行隊伍經過白宮，手舉標語寫道「結束占領」、「立即停火」。示威者霍頓（Linda Houghton）表示，「如今的情況已越線，這太令人難過了，我們看著人們被國家支持的軍隊殺害。」

▲▼美國數千名巴勒斯坦支持者14日在華盛頓白宮附近舉行示威遊行。（圖／路透）

報導指出，紐約是全球除了以色列之外，最多猶太人的地方，而13日有數百人聚集在布魯克林，團結一致地反對以色列的進攻，揮舞的橫幅寫著「猶太人呼籲停止對巴勒斯坦人的種族滅絕。」紐約的猶太人意見分歧，有些人呼籲以色列自我保衛，另一群人則越來越加強警告巴勒斯坦人正遭受「種族滅絕」。西岸的洛杉磯14日也有1000多名巴勒斯坦聲援者上街遊行。