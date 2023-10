以色列官員指控　伊朗企圖部署武器到敘利亞「開闢第2戰線」

▲以巴衝突迄今造成雙方數千人喪命。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

以色列一名高階官員15日指控,伊朗企圖在敘利亞境內或透過敘利亞部署武器,在當前以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯戰事中,開闢第二條戰線。

路透報導,在以色列即將針對加薩地區展開重大軍事行動之際,以色列與敘利亞之間也爆發衝突。美國前敘利亞議題特使雷伯恩(Joel Rayburn)在社群平台X(前稱推特)上直說,以色列多次襲擊敘利亞大馬士革和阿勒坡機場,這強烈表明兩點,一是伊朗政權正試圖將戰略武器轉移至敘利亞或透過敘利亞來開闢北部戰線,二是以色列決心先發制人。

針對雷伯恩上述第一點的說法,以色列外交部戰略事務負責人約書亞札卡(Joshua Zarka)做出回應,稱伊朗人就是在這麼做,且以色列確實決心阻止。

