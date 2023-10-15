以色列「又擊殺哈瑪斯指揮官」　夜間空襲逾100個軍事目標

▲以色列國防軍（IDF）宣布擊殺哈瑪斯指揮官凱德拉。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
以色列國防軍（IDF）15日宣布，他們對加薩走廊發動大規模空襲，襲擊超過100個目標，並成功擊殺哈瑪斯「納哈巴部隊」（Nakhaba force）的指揮官凱德拉（Billal al-Qedra）。
IDF空襲「納哈巴部隊」位於南部的汗尤尼斯營（Khan Younis），並稱被殲滅指揮官凱德拉「要對集體農莊尼里姆（Nirim）和尼爾奧茲（Nir Oz）的兇殘攻擊負責。」
IDF表示，他們在以色列國家安全局（Shin Bet）、以色列軍事情報局的情報指揮之下，完成本次空襲行動。除了凱德拉，哈瑪斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的多名成員也被擊殺。
《以色列時報》報導，IDF在14至15日夜間襲擊超過100個目標，包括哈瑪斯指揮中心、軍事建築物、數十組火箭射器、反坦克導彈發射站、觀察哨所等。此外，還有巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的指揮中心。
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