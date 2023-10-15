南韓撤僑順便載「51日本公民」回家！　日外相親自致電表謝意

▲日本外務大臣上川陽子致電感謝南韓協助撤離日本公民。（圖／取自上川陽子X帳號）



記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列後引發以巴衝突，當地局勢陷入動盪，各國也努力尋求撤僑管道。南韓政府證實，已透過軍機撤離163名滯留於以色列的公民，此外機上也有51名日本人與6名新加坡人。日本外務大臣上川陽子則致電南韓外交部長朴振親自表達謝意。另一方面，日本所安排的撤僑專機目前則已經從以色列起飛，並抵達杜拜。

根據《富士新聞網》、《共同社》報導，南韓政府安排的撤僑班機已從以色列特拉維夫市離開，並於14日抵達南韓首爾。機上除了有163名南韓公民外，還協助51名日本人、6名新加坡人撤離至南韓。

▲以巴衝突已造成上千人死亡，各國紛紛投入撤僑行動。（圖／路透社）



該班機13日從南韓出發，並在當地時間13日晚間抵達以色列中部城市特拉維夫市。而在163名南韓公民中，有81人是長期居留，另外82人則在前往當地旅遊的觀光客。南韓政府指出，基於人道主義，因此也一同協助了日本公民與新加坡公民撤離。

日本外務大臣上川陽子15日與南韓外交部長朴振進行電話會談，並親自表達謝意。上川向記者表示，「我將持續與朴振外交部長進行緊密的溝通，並期許局勢盡快穩定，同時也達成共識，將互相協助雙方公民的撤離行動。」

此外，上川表示，由日本政府安排的撤僑專機已經在日本時間15日從以色列出發，載著8名日本公民抵達杜拜。截至14日為止，仍有1000多名日本人滯留當地，不過目前尚未接獲任何受災消息。



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